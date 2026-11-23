Un commerçant de 56 ans a été agressé au sabre par son fils, âgé de 31 ans, le samedi 21 novembre au soir, à Roche-Bois. Le suspect aurait ensuite pris la fuite avec le sac de son père, contenant Rs 30 000 et trois téléphones portables. Il est toujours recherché par la police. Craignant pour sa sécurité, le père réclame une protection.

Les faits se seraient produits vers 22 heures, alors que le commerçant s'apprêtait à fermer sa boutique. Selon sa déposition, son fils s'est présenté sur les lieux avant de l'attaquer avec un sabre d'environ 60 centimètres, le blessant à la main gauche. Il aurait ensuite emporté le sac de son père, posé sur une chaise dans la cour. Le préjudice total est estimé à environ Rs 55 000.

Transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, le commerçant a reçu quatre points de suture. Son épouse est citée comme témoin dans cette affaire.

Selon les informations recueillies, le suspect serait consommateur de drogue et aurait déjà agressé sa grand-mère, âgée de 75 ans, plus tôt cette année. Une enquête pour vol avec violence a été ouverte.