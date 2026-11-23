Après les appels lancés par les représentants des employés, le gouvernement entend prendre le dossier World Knits à bras-le-corps. Des membres du gouvernement devraient rencontrer prochainement les représentants des travailleurs et des employeurs afin d'examiner les difficultés auxquelles sont confrontées les quelque 450 familles affectées et de rechercher une solution.

«Le gouvernement ne reste pas insensible à cette situation», indique une source proche du gouvernement. Selon cette même source, des consultations devraient être engagées avec les différentes parties concernées pour tenter de dégager une issue à cette crise sociale.

La situation de World Knits avait été remise sur le devant de la scène samedi, lors d'une conférence de presse animée par le leader de l'opposition, Chetan Baboolall, en présence de l'avocat Rama Valayden et de Neelkanth Dulloo. Les intervenants avaient lancé un appel au Premier ministre, Navin Ramgoolam, réclamant une intervention urgente des autorités.

Près de 450 familles seraient directement affectées par les difficultés de l'entreprise. Plusieurs salariés affirment ne pas avoir perçu leurs salaires depuis août, tandis que d'anciens employés dénoncent l'absence de versement de leurs indemnités de retraite et de leurs contributions aux régimes de pension.

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Le ministre du Travail, Reza Uteem, avait déjà indiqué que son ministère suivait le dossier et que des démarches étaient engagées pour le paiement des arriérés de salaires. Quelque Rs 55 millions resteraient dues aux employés des trois entités du groupe, selon les informations communiquées au Parlement.

«Il ne s'agit pas simplement de gérer une crise ponctuelle, mais de trouver une solution qui protège les travailleurs et leurs familles», souligne-t-on dans les milieux gouvernementaux.

Le gouvernement entend ainsi privilégier le dialogue entre les parties, tout en examinant les moyens de préserver les droits des salariés, notamment concernant les arriérés de rémunération et les contributions aux régimes de pension.

L'objectif est d'éviter que ces centaines de familles ne soient abandonnées à leur sort à l'approche des fêtes de fin d'année.