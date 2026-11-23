STEM Racing vient d'approuver le développement de Maurice en tant que «STEM Racing Africa Hub», marquant une étape importante dans l'expansion de son programme éducatif mondial à travers le continent. Frédérique Trouvé, responsable de l'impact et du développement chez STEM Racing, pilotera le développement stratégique de l'organisation en Afrique, en étroite collaboration avec François Mark, coordinateur national (ICC) de STEM Racing à Maurice, à la suite de la validation du cadre opérationnel de ce pôle africain par Andrew Denford, PDG de STEM Racing, et son équipe. François Mark nous explique les opportunités qui vont s'ouvrir pour Maurice.

STEM Racing vient de choisir notre pays comme futur pôle africain du STEM Racing. Comment fonctionnera cette structure ?

C'est une excellente nouvelle pour Maurice. Il y aura un quartier général qui opérera sous Andrew Denford, PDG de STEM Racing F1 School, sous la structure il y a Frédérique Trouvé, qui s'occupe de tout l'aspect de développement africain. Ensuite moi je vais diriger ce projet pour sa mise en place chez nous.

Concrètement, qu'est-ce que cela va amener pour nous ?

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On sera déjà gagnant dans le contexte africain alors que l'Afrique va aussi se préparer au GP de F1 de 2030 au Rwanda ! C'est clairement une chance historique. On va préparer Maurice pour ce hub africain et le but est aussi de préparer tout le continent africain à entrer dans le championnat de STEM africain mais aussi se préparer à entrer dans le monde de la F1. Il y aura tout un écosystème à mettre en place et qui fonctionnera autour de ce circuit au Rwanda, que ce soit au niveau des pilotes et autres. Pour nous c'est une opportunité extraordinaire. Une contribution énorme pour notre pays.

C'est-à-dire ?

Sur tout l'aspect d'exportation de services, de connaissances de compétences. Mais aussi des opportunités pour les jeunes. On dit souvent qu'à Maurice il n'y a pas d'opportunités avec l'étranger et on a vu récemment les soulèvements populaires qu'il y a eu dans le pays. Or, notre «STEM Racing Africa Hub» va permettre au continent africain et aux îles alentour de venir se former à Maurice à travers le STEM Africa. L'autre événement très important sera la première Continental Cup 2028 à Maurice. Voilà deux événements très importants qu'on annonce.

Est-ce que tout cela risque de bouleverser votre calendrier ?

En effet. Selon le siège social, il faudra commencer les finales nationales de Stem Racing fin mars, ce qui correspond au premier trimestre pour les écoles, pour que ça ne perturbe pas le calendrier scolaire. Du coup, nous on va donner plus de délai pour l'enregistrement des participants. Cela peut donner une chance aux jeunes qui n'ont pas d'opportunité dans le curriculum traditionnel de pouvoir trouver leur voie. Maintenant, accueillir tout ça c'est un gros travail ! On est en train de finaliser les partenaires pour nous accompagner dans ce projet et essayer de faire de notre mieux pour travailler avec le gouvernement.

Le STEM Racing c'est quoi ?

Conçu pour initier les élèves aux disciplines STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) de la manière la plus stimulante qui soit - à travers la création d'une voiture de F1 miniature -, STEM RACING (anciennement «F1 in Schools») est un projet éducatif unique en son genre. Élaboré pour les enseignants, enrichi par l'expertise d'ingénieurs et soutenu par la F1, ce programme place les élèves sur la voie rapide de la réussite dans les domaines STIM, tout en leur offrant une expérience ludique et passionnante.