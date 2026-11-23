Huit pays du bassin méditerranéen ont adopté à Tunis un protocole commun visant à renforcer la lutte contre le braconnage des oiseaux migrateurs, un phénomène qui touche chaque année entre 11 et 36 millions d'oiseaux dans la région.

Réunis à l'initiative de l'association tunisienne « Les Amis des Oiseaux » (AAO) et de la Société pour la Protection et l'Etude des Oiseaux de Serbie (BPSSS), une dizaine de partenaires internationaux, notamment des experts, des gestionnaires d'espaces naturels et des représentants d'organisations de la société civile de plusieurs pays ont convenu des bases d'une action coordonnée le long de la voie migratoire afro-européenne.

Les travaux ont abouti à l'élaboration d'un protocole ciblant le prélèvement, la mise à mort et le commerce illégaux des oiseaux (IKB). Sa mise en oeuvre sera accompagnée de la création d'une base de données régionale standardisée destinée à harmoniser la collecte de terrain, cartographier les zones critiques et à orienter les politiques publiques sur la base de données scientifiques.

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En marge de cet atelier, les participants ont effectué des visites de terrain sur deux sites naturels en Tunisie, afin de combiner suivi écologique des espèces et relevé des traces de braconnage.

Selon les organisateurs, le braconnage constitue l'une des principales menaces pesant sur les oiseaux migrateurs empruntant le corridor reliant l'Afrique du Nord aux Balkans. Ils plaident ainsi pour une mobilisation concertée des gouvernements, des organisations de la société civile et des communautés locales afin de freiner le déclin des populations d'oiseaux.

Cette initiative a été menée en collaboration avec la Fondation Tour du Valat et la Direction générale des Forêts (DGF) de Tunisie, avec le soutien financier de l'Agence Française de Développement (AFD), de BirdLife International et d'EuroNatur.