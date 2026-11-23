La Fondation Nationale d'Amélioration de la Race Chevaline (FNARC) organisera, le 2 décembre 2026, un concours de modèle et d'allures dédié aux chevaux pur-sang arabe, au Haras national de Sidi Thabet, dans le gouvernorat de l'Ariana.

Cette compétition, consacrée aux poulains et pouliches arabes de race pure nés en 2024 et dont les caractéristiques ont été préalablement vérifiées, se déroulera à partir de 9h30.

Le concours est ouvert aux mâles et aux femelles répondant aux conditions fixées par la Fondation. La participation est toutefois réservée aux chevaux n'ayant pas pris part aux précédents concours organisés dans les haras régionaux de Rakkada, Maknassy et Ben Guerdane.

Les propriétaires souhaitant inscrire leurs chevaux sont appelés à déposer une demande auprès du bureau d'ordre central de la FNARC, au plus tard le lundi 30 novembre 2026.

À travers cette manifestation, la Fondation poursuit ses efforts en faveur de la préservation et de l'amélioration de la race chevaline en Tunisie, notamment à travers la valorisation des caractéristiques morphologiques et des aptitudes des chevaux arabes.