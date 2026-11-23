L'École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis (ENSIT) vient de signer une convention de collaboration pour la mise en oeuvre de « CyberForge », une initiative parrainée par l'Ambassade des États-Unis en Tunisie et financée par le programme Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF 2025).

L'objectif est de favoriser le renforcement des compétences et élargir les perspectives des étudiants dans le domaine de cybersécurité, indique l'ENSIT. Ce partenariat prévoit trois journées de sensibilisation à la cybersécurité et à la protection contre les cyberattaques, ouvertes aux étudiants des différentes spécialités, sans prérequis techniques avancés.

Le programme permettra de comprendre les cybermenaces et reconnaître les escroqueries numériques, de déjouer le phishing et les pièges de l'ingénierie sociale, de protéger les comptes, les mots de passe et les données personnelles et d'adopter les bons réflexes de sécurité à l'ère de l'intelligence artificielle. Au programme figurent également des ateliers pratiques et des compétitions de cybersécurité « Capture The Flag » (CTF), adaptés aux débutants.