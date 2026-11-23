Financement des PME, grands projets structurants, contenu local, transition digitale et régulation : le secteur bancaire sénégalais traverse une mutation majeure. Élu à la tête de l'Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Sénégal (APBEFS) il y a six mois, Sahid YALLOU par ailleurs Directeur Général d'Ecobank Sénégal est un banquier pur jus diplômé en macro économie appliquée et en Finance de marché, puis en intelligence économique à l'Ecole de guerre de Paris.

Ce panafricain convaincu, fruit de la culture africaine, a aussi suivi des études en management approfondie et en leadership à l'Université de Oxford.

Le Président Sahid Yallou a gravi presque tous les échelons dans la banque, du poste de Directeur exécutif au Bénin, à Administrateur exécutif en charge des grandes entreprises et ensuite Directeur régional pour les grandes entreprises au sein du groupe Ecobank de la zone UEMOA, à enfin, celui de Directeur général de Ecobank Sénégal.

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Dans cet entretien exclusif, il livre une analyse sans concession de la santé financière du pays, détaille la feuille de route de la profession, réaffirme l'engagement des banques aux côtés des PME et fixe les conditions indispensables pour faire de Dakar le hub financier incontournable de l'Afrique de l'Ouest.

Santé, densification et solidité prudentielle du secteur

« Le secteur bancaire sénégalais est aujourd'hui plus dense, plus diversifié et mieux capitalisé. »

La place bancaire sénégalaise s'est profondément transformée au cours de la dernière décennie. Notre Association réunit aujourd'hui 33 établissements (29 banques et 4 établissements financiers) et comptera bientôt 36 membres avec l'adhésion des compagnies financières holding. Cette densification s'explique par l'attractivité du Sénégal comme pôle économique régional, par l'essor de grands projets d'infrastructures et d'hydrocarbures qui ont attiré des groupes panafricains.

Le secteur a fait preuve de résilience dans un environnement macroéconomique contraint, marqué par le raffermissement des exigences réglementaires. À fin mars 2026, le ratio de solvabilité consolidé est ressorti à 15,84 % pour une norme réglementaire minimale de 11,50 %, conséquence d'un renforcement des fonds propres des banques, en hausse de 10 % d'une année à l'autre. La liquidité est globalement bonne et la place a réduit son déficit de trésorerie de plus de 13 %. Toutefois, la qualité du portefeuille demeure un point de préoccupation avec un taux de dégradation de l'ordre de 10 %, qui exerce une forte pression sur la dynamique de l'activité de crédit.

Politique monétaire de la BCEAO et conditions de financement

« Les décisions de la BCEAO se transmettent à l'économie, avec un délai qui tient à la structure même des bilans bancaires. »

Les décisions de politique monétaire de la BCEAO se répercutent sur les conditions de crédit, mais de manière progressive, avec des temps de réponse à plusieurs paliers. Elles agissent d'abord sur le coût des ressources des banques via le refinancement aux guichets de la BCEAO et le marché interbancaire, ensuite sur le marché des titres publics, avant de se diffuser aux nouveaux crédits de la clientèle lorsque l'impact est suffisamment durable. Le stock de prêts existants, généralement consentis à taux fixe, exerce un effet d'amortisseur sur l'impact des changements de taux directeurs de la BCEAO. En ce qui concerne la liquidité, elle est davantage modulée via les injections hebdomadaires par appels d'offres de la BCEAO sur le marché.

Au sein de la Fédération des APBEF de l'UEMOA, nous travaillons en bonne intelligence avec l'autorité monétaire à dynamiser davantage le marché interbancaire afin de pousser à une optimisation de l'allocation de liquidité à l'échelle du marché régional, le recours à la BCEAO ne devant intervenir qu'en second recours.

La dette de l'État et la position des banques locales »

« Le système bancaire régional a été au coeur de la résilience qui a fait l'exception sénégalaise. »

Les banques ont toujours été aux côtés de l'État du Sénégal. Au cours des deux dernières années, après l'éclatement de la crise de la dette publique, qui a vu les prêteurs extérieurs geler leurs interventions, le système bancaire local et régional a répondu présent. La résilience qui fait aujourd'hui l'exception sénégalaise en matière de crise de la dette publique est en grande partie redevable à la solidarité régionale et à la solidité de notre système bancaire régional. Notre accompagnement a permis d'éviter le défaut tout en assurant la disponibilité de la trésorerie pour les besoins courants de l'État. Nous saluons l'accord technique trouvé avec les services du FMI et espérons vivement voir cet accord approuvé par le Conseil d'administration du Fonds, afin que l'effet catalytique qui en est attendu s'enclenche rapidement. Nous saluons tout particulièrement l'exclusion de la dette locale du PTDS (Plan de traitement de la dette du Sénégal).

L'analyse des chiffres, qui fait ressortir un accroissement de la part de la dette locale, montre à suffisance que l'effet de transfert de la dette extérieure vers la dette locale est bien réel.

Il est important de rappeler que les banques locales ont soutenu le plan de gestion active de la dette, qui a surtout concerné la dette locale et qui est mis en oeuvre depuis plus d'un an. Nous avons consenti des refinancements, avec des allongements de maturité, sur les engagements de l'État. Cet effort mérite d'être apprécié à sa juste valeur et pris en compte dans les analyses.

Pour la suite, notre engagement reste entier pour continuer à soutenir l'État. C'est une attitude parfaitement cohérente, maintenant que les efforts de correction du misreporting ont abouti à un accord technique avec l'équipe du FMI et que les discussions relatives au PTDS ont démarré.

Financement de l'économie, projets structurants et contenu local

« Les banques sénégalaises sont un partenaire de premier plan des projets structurants du pays, et le contenu local est une opportunité historique que nous entendons saisir. »

Les banques de la place accompagnent les grands projets structurants dans les infrastructures de transport, l'énergie, le logement et la transformation industrielle, en cohérence avec les orientations de la Vision Sénégal 2050. Les montages combinent le plus souvent la syndication bancaire locale et le cofinancement avec les institutions de développement lorsque la taille du financement est très élevée.

Dans le secteur pétrolier et gazier, les financements des investissements ayant permis l'exploitation des deux champs actuellement opérationnels ont été structurés à l'international, mais nous nous organisons au sein de la profession pour participer ne serait-ce que partiellement aux prochains cycles de financement dans le secteur. En ce qui concerne le financement du contenu local, il relève quasi exclusivement des banques de la place. Le contenu local est l'un des facteurs essentiels dans la redistribution économique de l'exploitation des ressources. Nous estimons qu'en relais de la politique de contenu local promue par l'État, l'industrie bancaire doit s'organiser pour faire en sorte que le défaut de financement ne soit pas un motif d'échec pour les PME et les champions locaux qui réussissent à s'intégrer dans cette industrie qui, il faut le reconnaître, est encore très jeune au Sénégal. Plusieurs banques locales ont mis en place des programmes de financement dédiés à ce segment critique de la chaîne de valeur.

Financement des PME et gestion des créances en souffrance

« Financer davantage les PME, c'est d'abord mieux partager et mieux mesurer le risque. »

Le financement des PME

Le paradigme du financement des PME a beaucoup évolué ces dernières années. La problématique principale n'est plus celle de la garantie fournie par les promoteurs des PME. En effet, les banques ont structuré des partenariats avec des organismes de garantie et des partenaires soutenant le développement des PME, offrant des alternatives de couverture, pour l'essentiel via des mécanismes de partage de risque. Pour des montants de financement relativement limités, les exigences de garantie hypothécaire sont de moins en moins systématiques. Cependant, le système n'a toujours pas résolu la problématique essentielle de l'asymétrie d'information, qui demeure le principal frein au développement du financement des PME. Le plan d'action de l'APBEFS a inscrit le financement de l'économie comme l'un des axes majeurs qui vont mobiliser notre énergie collective. Un plan de travail est en cours d'élaboration afin de couvrir largement ce chantier, dans une dynamique de partenariat.

Le niveau élevé des créances en souffrance, de l'ordre de 10 % sur le marché, est une illustration de l'urgence à activer les leviers pouvant infléchir durablement et profondément la trajectoire de la qualité de portefeuille des banques. L'environnement de financement nécessite une revue afin d'accroître massivement l'appétence des banques pour le financement des PME. Les banques ont fait beaucoup de progrès dans la mitigation de la sélection adverse, notamment grâce à des dispositifs d'évaluation associant des partenaires qui accompagnent les PME. Toutefois, l'aléa moral, c'est-à-dire le risque d'un comportement déviant du chef d'entreprise une fois le crédit consenti, s'est accru sur le marché. La plupart des défauts et des créances en souffrance s'expliquent par cette hausse de l'aléa moral, indépendamment de la situation macroéconomique. Notre principale demande à l'État pour stimuler le financement des PME est, en conséquence, un assainissement et une sécurisation de l'environnement de financement. Du reste, les banques disposent de suffisamment de capital et de liquidité, ainsi que d'une volonté manifeste d'accroître massivement leurs financements en faveur des PME.

Relation client, tarification, médiation et éducation financière

« La confiance du client est le premier actif de la profession. »

Qualité de service et transparence

La qualité de service et la transparence tarifaire sont des chantiers permanents. Nous encourageons nos membres à publier des conditions tarifaires lisibles et comparables, à renforcer leurs dispositifs de traitement des réclamations et à adapter les parcours aux nouveaux usages numériques. Les attentes de la clientèle sont légitimes et nous reconnaissons que des marges de progrès subsistent, en particulier sur les délais de traitement des réclamations et sur la pédagogie autour des frais bancaires. Nous avons prévu de nous focaliser sur cette question afin de relever les standards de la profession sur un socle commun d'exigences de qualité de service, en lien avec les derniers travaux de l'OQSF sur le chantier de la qualité de service dans l'industrie bancaire. Nous comptons également faire jouer un rôle plus marqué à l'APBEFS dans la prévention et la médiation de premier niveau, en bonne intelligence avec le dispositif en place au sein de l'OQSF.

Gratuité de certains services

La gratuité d'une liste de services bancaires de base, instituée par la BCEAO sur 19 services en octobre 2014, contribue à l'inclusion financière. Elle est compatible avec l'équilibre économique des établissements, dès lors qu'elle s'accompagne d'une tarification adaptée des services à valeur ajoutée et des gains d'efficacité permis par la digitalisation. La profession suit cet équilibre en concertation avec la Banque Centrale.

Médiation financière

La médiation financière est devenue un pilier de la relation entre les établissements et leurs clients. Selon le bilan présenté en mai 2026 par l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF), près de 3 500 litiges bancaires ont été réglés à l'amiable depuis 2009, sans recours aux tribunaux, pour environ 5 milliards de FCFA de préjudices réparés. Les banques y contribuent activement par la désignation d'interlocuteurs dédiés et le respect des délais de réponse. Lors des premières Assises de la Médiation et de l'Éducation financières, en juin dernier, la profession a réaffirmé son engagement à faire de la médiation un réflexe de premier recours.

Éducation financière

L'éducation financière est un levier direct d'inclusion. Mieux comprendre les produits bancaires, c'est réduire le risque de surendettement, accéder plus facilement au crédit formel et utiliser les services en toute sécurité. Notre Association est partie prenante des initiatives nationales conduites avec le Ministère des Finances et la BCEAO dans le cadre du Programme régional d'éducation financière (PREF). À ce titre, l'APBEFS a déjà contribué à la formation des formateurs et s'engage dans plusieurs actions complémentaires.

Ces initiatives traduisent la volonté de l'APBEFS de renforcer l'éducation financière, de promouvoir l'inclusion et de soutenir le développement des compétences des jeunes talents.

L'APBEFS lance en outre une campagne nationale de pédagogie bancaire, « Parlons banque », qui culminera au cours du mois de décembre, à l'occasion de la Journée des banques, le 4 décembre. Nos priorités portent sur la digitalisation des contenus et sur un meilleur ciblage des jeunes et des femmes entrepreneures.

Transformation digitale, fintechs et cybersécurité

« Entre banques et fintechs, l'heure n'est plus à la concurrence frontale, mais à l'interopérabilité et à la complémentarité. »

Modernisation et innovation

Nos membres ont engagé des stratégies convergentes : digitalisation des parcours, ouverture de compte à distance, applications mobiles, et raccordement à la plateforme interopérable de paiement instantané de la BCEAO, lancée en 2025. L'intelligence artificielle ouvre une nouvelle étape : c'était le thème du forum que notre Association a accueilli à Dakar le 24 septembre dernier, en marge du Conseil Fédéral de la FAPBEF-UEMOA.*

Relations avec les EME et les fintechs

La perception a profondément évolué. Les établissements de monnaie électronique et les fintechs sont désormais vus comme des partenaires de distribution et d'innovation, qui contribuent avec les banques à l'inclusion financière. Cette complémentarité suppose un cadre incitatif et équitable. L'interopérabilité promue par la Banque Centrale a posé les jalons d'une standardisation favorable à l'élargissement de l'intégration de l'écosystème et à la transparence. Il revient aux acteurs d'activer leur capacité d'innovation technologique et d'ingénierie des affaires pour tirer le meilleur parti de ce nouveau paradigme qui se dessine.

Cybersécurité et fraude

La cybersécurité est une priorité absolue au regard de la montée en flèche du risque cyber à l'échelle du pays. L'industrie bancaire est particulièrement concernée en raison de la part des fraudes qui empruntent les canaux numériques. Les constats qui ressortent de nos derniers échanges au sein de la profession se résument à une double urgence : renforcer le cadre de collaboration en notre sein et avec les autorités, et investir davantage dans les moyens de prévention, y compris les campagnes de sensibilisation de la clientèle et la formation permanente de nos équipes. Les opportunités offertes par l'intelligence artificielle, qui supplante aujourd'hui les programmes habituels de digitalisation, induisent aussi des revers que nous devons impérativement intégrer pour assurer la continuité de nos exploitations. C'est un processus permanent et une dynamique sans cesse renouvelée, jamais un objectif, encore moins un point d'achèvement. La posture permanente d'affrontement cognitif avec le risque cyber n'est plus une option, même pour les institutions ultraconservatrices, mais un impératif à intégrer dans le dispositif opérationnel. L'APBEFS jouera un rôle dans la promotion générale de cette posture.

8. Conformité LBC/FT et correspondance bancaire

« La sortie du Sénégal de la liste grise du GAFI est un acquis collectif qu'il nous appartient de consolider. »

La sortie du Sénégal de la liste des juridictions sous surveillance renforcée du GAFI en octobre 2024 est le fruit d'efforts conjoints des autorités et des assujettis, en particulier des institutions financières. Elle constitue un signal de crédibilité important pour la place auprès des partenaires internationaux.

Le maintien des relations de correspondance bancaire demeure néanmoins un enjeu structurel pour toute la sous-région, dans un contexte international de réduction des expositions par les grandes banques correspondantes. Nos membres continuent de renforcer leurs dispositifs de conformité : connaissance client, surveillance des transactions et formation des équipes. Notre Association encourage une démarche collective de mise à niveau, afin de préserver durablement l'accès de la place aux réseaux financiers internationaux.

9. Finance durable et risques environnementaux et sociaux

« La finance durable n'est plus une option : c'est une condition de la résilience des bilans et de l'économie. »

La place s'inscrit dans la dynamique engagée au niveau de l'UMOA sur la finance durable avec notamment la taxonomie des projets éligibles aux obligations vertes, sociales et durables instituée par l'AMF-UMOA (circulaire n° 001/AMF-UMOA/2024 du 28 février 2024), ainsi que dans l'essor des obligations vertes et sociales sur le marché financier régional. Nos membres intègrent progressivement les critères environnementaux et sociaux dans leurs politiques de crédit, en priorité pour les grands financements de projets, en s'appuyant sur les standards internationaux tels que les normes de performance de l'IFC et les Principes de l'Équateur.

L'enjeu des prochaines années est d'étendre cette démarche aux portefeuilles PME et agricoles, plus exposés au risque climatique physique. Notre Association entend accompagner cette montée en compétence à travers des actions de formation prévues au plan d'action 2026-2027.

10. Réformes et vision : Dakar, hub financier de l'Afrique de l'Ouest

« Un hub financier ne se décrète pas : il se construit par la stabilité, la confiance et la qualité des institutions. »

Dakar dispose d'atouts réels pour s'affirmer comme place financière de référence en Afrique de l'Ouest. Plusieurs réformes en conditionnent la réalisation : l'harmonisation de la fiscalité financière avec l'ensemble des pays de l'UEMOA ; le renforcement de l'environnement de financement à travers la sécurité juridique et l'efficacité des procédures judiciaires ; un approfondissement des chantiers engagés dans la lutte contre le blanchiment des capitaux ; la restauration des équilibres macroéconomiques et macrofinanciers du pays, notamment le retour de la crédibilité financière au travers de la notation souveraine ; et, bien entendu, une politique volontariste d'attractivité pour les sièges des institutions financières.

Pour sa part, l'APBEFS entend être la voix institutionnelle de référence du secteur bancaire sénégalais : une force de proposition auprès des autorités, un espace de dialogue et de mutualisation entre ses membres, et un acteur de la pédagogie bancaire auprès du grand public. Notre ambition est que la profession soit reconnue non seulement pour sa solidité, mais aussi pour son utilité concrète dans la vie des Sénégalais et des entreprises.

Cette ambition guide l'action engagée avec le Comité Exécutif : un plan d'action 2026-2027 qui renforce les moyens et l'autonomie de l'Association, une communication plus proche des usagers et un dialogue plus étroit avec les autorités, la BCEAO et l'ensemble de l'écosystème. L'objectif est de faire en sorte que chaque agent économique, du salarié à l'entrepreneur, puisse voir en sa banque un partenaire de confiance au service de son épanouissement.

Ce plan repose sur une conviction qu'il me plait de réaffirmer : les banques sont des partenaires essentiels et disponibles du financement de l'économie, du développement des entreprises et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Or, leur rôle reste encore insuffisamment connu et compris. C'est pourquoi l'APBEFS se donne pour ambition de renforcer cette contribution, en faisant des banques des acteurs plus proches, mieux compris et pleinement mobilisés pour le bien-être de la société.

C'est à cette condition que Dakar s'affirmera durablement comme une place financière de référence en Afrique de l'Ouest.