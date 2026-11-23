« L'indemnisation est le talon d'Achille de l'assurance. » Ce constat sans filtre est signé Mme Thiouba Diop Ndiaye, Présidente de l'Association Sénégalaise des Assureurs Conseils (ASAC). Alors que la survenance du sinistre reste le « moment de vérité » absolu pour le client, le secteur des assurances joue sa crédibilité globale sur sa capacité à accélérer ses processus de règlement.

Dans l'écosystème financier sénégalais, le courtage en assurance occupe une place stratégique, représentant entre 15 % et 16 % du marché de la distribution. Positionné, selon la formule consacrée, « entre le marteau de l'assureur et l'enclume de l'assuré », le courtier est le garant de l'équilibre contractuel.

Pourtant, le secteur souffre d'un déficit d'image auprès du grand public. Intervenant lors des premières Assises de la Médiation et de l'Éducation financières (4 et 5 juin 2026), dans le cadre du panel dédié à l'amélioration de la relation entre usagers et compagnies d'assurances, la Présidente de l'ASAC a livré une analyse pointue des deux piliers de la refondation sectorielle : la célérité des indemnisations et la transparence contractuelle.

Le sinistre : l'heure de vérité du contrat

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour la Présidente de l'ASAC, le constat est sans appel : le moment du sinistre est la seule variable qui valide l'utilité même de la souscription. C'est là que se cristallisent toutes les attentes, mais aussi toutes les frustrations.

« L'indemnisation, je pense qu'il faut la caractériser un peu comme le ventre mou de l'assurance, le talon d'Achille de l'assurance. C'est par ce biais que les usagers se sentent parfois lésés ou attaqués. »

Pour elle, la lenteur des processus est le premier vecteur de la mauvaise réputation du secteur. Pour inverser cette tendance, la célérité ne doit plus être une option, mais un objectif stratégique de premier plan. Le règlement rapide d'un sinistre ne se limite pas à une simple transaction financière ; il s'agit d'une obligation morale et contractuelle.

« En payant les indemnités, la compagnie envoie des signaux forts. C'est la promesse qui a été faite, et il faut bien que cette promesse soit tenue. Lorsque le sinistre est réglé rapidement, l'assuré perçoit la vraie valeur de la couverture. Mais s'il faut attendre 10 ans avant d'indemniser, cela pose problème. »

Les 5 vertus économiques de la célérité

Mme Thiouba Diop Ndiaye identifie cinq leviers majeurs par lesquels la rapidité d'exécution se transforme en puissant moteur de croissance pour le secteur : la consolidation de la confiance, la fidélisation de la clientèle, la restauration de l'image de marque, la résilience macroéconomique, la pénétration culturelle.

Le devoir de conseil face à la bureaucratie et à la fraude

Le second chantier de cette refondation réside dans la transparence des contrats. Une opacité apparente ou une mauvaise compréhension des clauses nourrit la méfiance. C'est ici que le rôle de l'assureur conseil devient crucial, notamment à travers un accompagnement rigoureux dès l'étape de la souscription.

Mme Thiouba Diop Ndiaye insiste sur la responsabilité partagée de la clarté documentaire. Si les polices d'assurance et les questionnaires de risques semblent complexes, ils constituent la seule garantie juridique en cas de coup dur : « Il est important que les courtiers accomplissent leur devoir de conseil avant la souscription, qu'ils fournissent les bonnes informations et que les clients comprennent les gains potentiels. Les données doivent être claires. Une mauvaise déclaration finit toujours par se savoir, et c'est l'assuré qui en subit les lourdes conséquences. ». Cette exigence de transparence est également une arme indispensable pour lutter contre le fléau de la fraude, qui paralyse l'ensemble du système et « plombe tout le processus d'indemnisation ».

Alléger les verrous structurels par le digital

Si la volonté des assureurs conseils est réelle, la célérité se heurte à des réalités externes. Les lenteurs administratives et les interactions avec des juridictions ou administrations tierces introduisent une part d'incertitude dans les délais. De plus, la nature même du risque dicte sa vitesse de résolution. Régler un sinistre automobile standard est plus fluide que de gérer un incendie industriel de grande envergure nécessitant une dizaine d'experts. L'enjeu est de veiller à ce que, même dans ces cas complexes, les délais ne soient pas démesurément rallongés.

Pour lever ces verrous, la présidente de l'ASAC mise sur deux leviers fondamentaux : la transition numérique et le dialogue interprofessionnel. La simplification des procédures passe inévitablement par l'allègement de la bureaucratie grâce aux outils digitaux déjà déployés au sein de la fédération, afin d'adopter la vitesse de la digitalisation et de réduire la paperasse superflue.

Enfin, la réussite de cette mutation repose sur l'harmonisation des relations au sein du triptyque sectoriel : « Il faut asseoir une relation efficace entre les assureurs, les courtiers et les clients. C'est un trio qui doit marcher main dans la main pour discuter, identifier les points d'achoppement et régler les problèmes de manière fluide. » Un message fort pour une industrie en pleine mutation, déterminée à faire de la transparence et de la rapidité les moteurs de sa croissance future.