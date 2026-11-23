Les experts avertissent que l'intelligence artificielle (IA) pourrait rendre la cybercriminalité moins coûteuse, plus sophistiquée et plus facile à mettre en oeuvre.

Selon un communiqué de presse, cet avertissement fait suite au cybervol de 6,36 milliards de dollars signalé chez Binance, qui a mis en lumière les vulnérabilités de l'infrastructure des actifs numériques et les défis auxquels sont confrontées les institutions financières pour prévenir les attaques, limiter les pertes et récupérer les fonds volés.

Agnes Aistleitner, cofondatrice et associée gérante chez First Circle Capital, explique que cet incident met en évidence la manière dont l'IA modifie l'économie de la cybercriminalité en abaissant les barrières techniques et financières qui rendaient autrefois difficiles les attaques sophistiquées.

« L'IA permet aux criminels d'automatiser plus facilement et à moindre coût des activités qui nécessitaient auparavant une expertise technique considérable. Qu'il s'agisse d'e-mails d'hameçonnage convaincants, d'usurpation d'identité vocale ou de l'identification des vulnérabilités des systèmes, ces outils élargissent les possibilités offertes aux cybercriminels », explique Mme Aistleitner.

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Elle met en garde contre le fait que la menace s'étend au-delà des plateformes d'échange de cryptomonnaies pour toucher les banques, les prestataires de services de paiement, les entreprises et les consommateurs, qui dépendent de plus en plus des services financiers numériques.

Selon les sociétés de veille blockchain TRM Labs et Chainalysis, les pirates ont transféré environ 6,36 milliards de dollars sur dix blockchains lors de l'incident de Binance, la majeure partie des actifs ayant été transférée en l'espace d'environ 20 minutes.

Christian Haschek, consultant en cybersécurité, affirme que cet incident met en évidence une faille critique dans la sécurité des actifs numériques.

« Le problème n'est pas nécessairement que les plateformes d'échange de cryptomonnaies soient plus faciles à pirater que les institutions financières traditionnelles. Il réside plutôt dans le fait que les actifs volés peuvent être transférés beaucoup plus rapidement dès lors que les pirates prennent le contrôle des systèmes critiques d'autorisation des transactions.

« Les signatures multiples (multisig), les modules de sécurité matériels (HSM) et le stockage à froid ne vous protègent que si les machines et les personnes qui signent les transactions sont sécurisées. Dans ce cas précis, il semble qu'un seul ordinateur portable compromis ait suffi pour que le système de signature fonctionne au profit du pirate », explique M. Haschek.

Cet incident, souligne la même source, montre comment un seul point d'accès compromis peut compromettre plusieurs couches de sécurité, exposant potentiellement des milliards de dollars en actifs numériques au vol.

La récupération des cryptomonnaies volées représente un autre défi. Bien que les transactions sur la blockchain soient publiquement traçables, le fait d'identifier où les fonds volés sont transférés ne garantit pas leur récupération.

TRM Labs estime qu'environ 2,7 milliards de dollars d'actifs volés ont été gelés ou ont échappé au contrôle des pirates, en partie grâce à l'intervention d'émetteurs de stablecoins, notamment Tether et Circle.

Selon M. Aistleitner, la sophistication croissante de la cybercriminalité pourrait également augmenter le coût de la :

« Alors que le coût technologique des transferts d'argent continue de baisser, celui lié à la sécurisation suffisante de ces transferts risque d'augmenter. Les établissements financiers pourraient devoir investir davantage dans la surveillance des transactions, la conservation sécurisée des actifs, la prévention de la fraude et les mécanismes de recouvrement. Une partie de ces coûts pourrait, à terme, être répercutée sur les clients », explique-t-elle.

Elle ajoute que les établissements financiers pourraient devoir revoir leur priorité accordée à la rapidité des transactions, en particulier lors du traitement de transferts de grande valeur, où une vérification supplémentaire pourrait contribuer à réduire l'exposition à la fraude.

« À mesure que l'IA redéfinit l'économie de la cybercriminalité, la capacité à prévenir les attaques, à réagir rapidement et à récupérer les actifs volés deviendra tout aussi importante que la rapidité et la commodité des transactions numériques », ironise Mme Aistleitner.