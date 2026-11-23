Au troisième trimestre 2026, le résultat net de la Société Ivoirienne des Tabacs (SITAB) a connu une baisse de 33% par rapport au troisième trimestre 2025.

Dans leur rapport d'activité, les dirigeants de la SITAB indiquent un résultat net de 9 milliards de FCFA alors qu'il se situait à 13 milliards de FCFA au 30 septembre 2025.

En ce qui le concerne, le chiffre d'affaires connait une hausse de 20%, s'établissant à 77,393 milliards de FCFA contre 65 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025. Les volumes de ventes ont enregistré une augmentation de 19% avec 2 134 100 tiges contre 1 801 600 tiges au troisième trimestre 2025. De l'avis de la direction de la SITAB, cette hausse est principalement soutenue par des achats d'anticipation à l'approche de l'entrée en vigueur du paquet neutre.

Durant la période sous revue, le résultat des activités ordinaires s'est replié de 23%, affichant un solde de 12 milliards de FCFA contre 15,162 milliards de FCFA à fin septembre 2025. Les dirigeants de la société de Tabacs justifient cette situation principalement par l'évolution de l'environnement réglementaire, entrainant une hausse des coûts d'acquisition des produits et à la baisse des revenus générés par les titres de placement.

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« La SITAB poursuivra au dernier trimestre la dynamique de croissance de ses ventes tout en renforçant son efficacité et sa solidité financière afin de conforter ses résultats sur l'exercice 2026 », ont laissé entendre les responsables de cette entreprise à propos des perspectives qui se dessinent.