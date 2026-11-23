Au troisième trimestre 2026, le résultat net après impôts de la société Vivo Energy Côte d'Ivoire, qui distribue des produits d'hydrocarbures a progressé de 15% par rapport au troisième trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par les dirigeants de cette entreprise.

Ce rapport révèle un résultat net de 4,745 milliards de FCFA contre 4,119 milliards de FCFA au 30 septembre 2025, soit un accroissement de 626 millions.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires a augmenté de 16 milliards, s'établissant à 468 milliards de FCFA contre 452 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025. Les responsables de Vivo Energy Côte d'Ivoire estiment que malgré la baisse globale des volumes vendus, notamment du fait des segments Aviation et Commercial, les segments Réseau, Lubrifiants et Butane ont pu porter à la hausse le chiffre d'affaires. Ils ajoutent que la hausse des prix de produits sur le dernier trimestre a également participé à la croissance du chiffre d'affaires.

A fin septembre 2026, le volume total d'hydrocarbures vendu s'élève à 687 000 mètres cubes contre 706 000 mètres cubes à fin septembre 2025.

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Quant au résultat d'exploitation, il a enregistré une hausse de 12%, s'établissant à 9,280 milliards de FCFA contre 8,260 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025.

Pour sa part, le résultat financier affiche un solde de -2,735 milliards de FCFA contre -2,330 milliards de FCFA au 30 septembre 2025.

En ce qui le concerne, le résultat des activités ordinaires connait une progression de 10% avec une réalisation de 6,545 milliards de FCFA contre 5,930 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025.