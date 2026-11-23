Deux jours après la clôture prévue de la conférence d'Antalya, les délégations négociaient encore, dimanche 22 novembre, un compromis. Le projet de décision conserve un objectif mondial d'électrification, mais évite de nommer directement le charbon, le pétrole et le gaz. Une omission qui cristallise les désaccords entre pays producteurs, Européens et États particulièrement exposés au réchauffement.

A Antalya, la difficulté ne consiste plus seulement à s'entendre sur la vitesse de la transition énergétique. Elle porte aussi sur les mots permettant d'en désigner le point de départ. Le nouveau projet de décision de la COP31, diffusé dans la nuit de samedi à dimanche, ne contient toujours pas d'appel explicite à sortir des énergies fossiles. Il renvoie à l'accord de la COP28 de Dubaï, adopté en 2023, qui avait appelé à engager une transition hors de ces énergies, sans reprendre directement cette formulation.

La nuance est diplomatique; sa portée est politique. Pour les pays qui réclament une référence claire au charbon, au pétrole et au gaz, un rappel indirect ne suffit pas à donner une direction aux transformations attendues. Pour les producteurs d'hydrocarbures qui s'opposent à cette mention, la rédaction du texte constitue au contraire une ligne de négociation décisive.

Dimanche matin, l'issue demeurait incertaine. Le président de la conférence, le ministre turc de l'Environnement, Murat Kurum, estimait avoir présenté un texte susceptible de recueillir l'accord des parties. Mais un responsable européen interrogé par l'AFP évoquait une «possibilité très réelle» de terminer sans accord. Ces déclarations dessinaient les deux lectures d'un même compromis : une base acceptable pour préserver le consensus, ou un recul trop important pour être entériné.

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L'électrification, terrain d'entente et limite du compromis

Le projet conserve un objectif chiffré : porter la part de l'électricité dans la consommation finale mondiale d'énergie à 35% d'ici à 2035. Défendu par la Turquie, cet objectif s'accompagne d'un appel à développer l'«énergie propre». Il figure parmi les principaux éléments autour desquels les organisateurs espèrent réunir les délégations.

Mais promouvoir l'électricité et organiser la transition hors des combustibles fossiles ne constituent pas, dans le texte, des engagements équivalents. Le premier objectif précise une évolution souhaitée de la consommation d'énergie; le second obligerait à nommer les sources dont la place doit diminuer. Le compromis propose ainsi une direction technologique sans résoudre explicitement la confrontation sur les hydrocarbures.

Cette rédaction suscite notamment la déception de pays insulaires. Michael Joseph, ministre de l'Environnement d'Antigua-et-Barbuda, s'est dit «très déçu par la forme que prend le texte». Les pays du Pacifique, d'Europe et d'Amérique latine demandent depuis plusieurs jours que les énergies fossiles soient mentionnées, face à l'opposition de producteurs, au premier rang desquels l'Arabie saoudite.

La fracture ne se résume donc pas à une opposition entre pays riches et pays pauvres. Elle traverse des ensembles aux intérêts différents : pays exposés aux conséquences du réchauffement, économies dépendantes des hydrocarbures et gouvernements soucieux de préserver leurs marges de manœuvre énergétiques.

Le carbone, autre point de confrontation

La place accordée aux technologies du carbone ajoute à la controverse. Selon les comptes rendus de Reuters et de l'AFP, le projet encourage leur développement, qu'il s'agisse de retirer du carbone de l'atmosphère ou de recourir au captage, à l'utilisation et au stockage. Ces voies sont mises en avant dans une négociation qui aborde également la perspective d'un dépassement du seuil de 1,5 °C.

Ces termes ne recouvrent pourtant pas exactement la même opération : capter du dioxyde de carbone avant son émission et retirer du carbone déjà présent dans l'atmosphère doivent rester distingués. Leur rapprochement dans le débat souligne l'importance d'examiner précisément les dispositifs auxquels renverrait le texte final.

Pour l'ONG 350.org, l'orientation du compromis risque surtout de détourner l'attention d'une réduction plus ferme de la production et de la consommation d'hydrocarbures. Reuters rapporte que des observateurs des négociations attribuent à l'Arabie saoudite et à d'autres grands producteurs une pression en faveur de l'absence de mention des fossiles et de l'inclusion des technologies de retrait du carbone. Un représentant de la délégation saoudienne a refusé de commenter auprès de l'agence.

Derrière le désaccord technique se trouve une question de calendrier : quelle place donner aux solutions censées traiter le carbone, alors que l'engagement explicite de réduire le recours aux combustibles fossiles reste disputé ?

Le seuil de 1,5°C, entre objectif maintenu et dépassement envisagé

Le projet réaffirme l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C par rapport à la période 1850-1900, une demande particulièrement importante pour les petits Etats insulaires. Dans le même temps, selon Reuters, son adoption reconnaîtrait que la trajectoire mondiale conduit à dépasser ce seuil et appellerait à accélérer les technologies permettant, à terme, de revenir sur ce dépassement.

Les deux formulations ne signifient pas exactement la même chose. Maintenir un objectif exprime une ambition politique; reconnaître une trajectoire de dépassement décrit l'insuffisance des efforts pour l'atteindre. Leur coexistence place les négociateurs devant une difficulté : prendre acte de la dégradation des perspectives sans transformer ce constat en acceptation du retard.

C'est aussi ce qui donne à la bataille sur les mots sa gravité. L'accord recherché doit à la fois rendre compte d'une situation plus défavorable et préserver une capacité d'action commune.

Les financements restent un différend central

La confrontation sur les fossiles ne fait pas disparaître les désaccords financiers. Les contributions des pays développés aux besoins des pays en développement demeurent disputées. Avant la conférence, les Européens avaient indiqué qu'ils privilégieraient le respect des engagements existants, sans prévoir de contributions supplémentaires.

Cette question conditionne la portée des annonces énergétiques. Pour les pays qui attendent un appui à leurs transformations, l'adoption d'une orientation commune ne répond pas, à elle seule, à la question des moyens disponibles pour la mettre en oeuvre.

Le calendrier des prochains rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat reste lui aussi débattu. Le projet souligne leur importance pour le bilan mondial prévu en 2028, tandis que l'Inde et l'Arabie saoudite souhaitent attendre 2029. Le désaccord concerne donc également le moment où les connaissances scientifiques pourront éclairer l'évaluation collective des efforts.

Préserver le consensus, mais pour quel résultat ?

A mesure que les négociations se prolongent, deux impératifs se heurtent : conserver un cadre commun à près de deux cents pays et éviter qu'un accord ne soit obtenu au prix d'une ambition trop affaiblie. La conférence dépasse déjà de deux jours son calendrier initial, tandis que le départ de négociateurs complique encore la phase finale.

Le compromis d'Antalya concentre ainsi les contradictions de la diplomatie climatique : fixer un cap énergétique sans nommer directement les énergies dont il faudrait s'éloigner, maintenir l'objectif de 1,5°C tout en envisageant son dépassement, demander des transformations sans avoir réglé les différends sur leur financement.

A ce stade, l'enjeu n'est donc pas seulement de savoir si la COP31 produira un accord. Il est de déterminer ce que cet accord permettra encore d'affirmer clairement -- et ce que son silence laissera en suspens.