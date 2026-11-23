La pneumonie demeure un enjeu majeur de santé publique pédiatrique et reste l'une des causes de mortalité infantile à travers le monde, malgré les progrès de la vaccination et de la prise en charge. C'est ce qu'ont souligné des experts et spécialistes de la santé marocains et étrangers réunis lors d'un webinaire organisé, jeudi 12 novembre, par l'Association scientifique Infovac et la Société marocaine des sciences médicales (SMSM), sous l'égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Placée sous le thème : « Pneumonie en 2026. Prévention et perspectives au Maroc », cette rencontre scientifique a permis de croiser les regards cliniques, préventifs et biologiques pour optimiser le parcours de soins de l'enfant marocain, de la prévention jusqu'au diagnostic.

«Nous nous réunissons aujourd'hui pour rappeler l'importance de la lutte contre cette maladie qui demeure un enjeu majeur de santé publique, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans », a d'emblée souligné le représentant du ministère de la Santé et de la Protection sociale, le Dr Abdelhakim Yahyane.

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Selon ce dernier, par ailleurs directeur de la Direction de la population au ministère de la Santé et de la Protection sociale, « malgré les progrès réalisés à ce jour, la pneumonie continue d'entraîner une morbidité et une mortalité élevées, alors qu'une grande partie de ces conséquences pourraient être évitées grâce à des interventions préventives et à une prise en charge précoce et appropriée ».

Dans ce contexte, la vaccination constitue l'un des moyens les plus efficaces de prévention. Elle contribue significativement à réduire le risque de pneumonie et de ses complications, a-t-il ajouté, soulignant qu'au Maroc, le programme national d'immunisation (PNI) joue un rôle essentiel dans cette dynamique.

L'automédication impose une vigilance accrue

Ce programme a permis d'observer une régression des formes sévères de pneumonie à pneumocoque, a relevé la Pr Nezha Dini, spécialiste en pédiatrie et en néonatologie, qui figurait parmi les modérateurs de cette rencontre. Elle a par ailleurs insisté sur l'importance de lutter contre l'automédication « afin de prévenir l'antibiorésistance et d'éviter que la pneumonie n'évolue vers des complications, notamment dans ses formes les plus graves ».

Mais alors qu'on pouvait penser qu'avec les progrès de la vaccination, introduite en 2012 grâce au vaccin Prevenar, le pneumocoque ne réserverait plus de surprises, cette pathologie continue malheureusement d'évoluer et de surprendre. Et pour cause : « Il y a l'évolution des souches bactériennes, les nouvelles générations de vaccins, les défis de la prévention et, comme l'a indiqué la Pr Nezha Dini, l'automédication, qui continue à poser un réel problème. Nos connaissances et nos pratiques sont donc constamment amenées à évoluer », a souligné la Pr Bouchra Basri, spécialiste en pédiatrie, également parmi les modérateurs de cet événement.

Bien que la pneumonie soit une pathologie fréquente en pédiatrie, « son évolution reste parfois imprévisible : dans certains cas, elle évolue favorablement, tandis que dans d'autres, elle peut connaître une issue défavorable », a-t-elle fait savoir, ajoutant qu'il existe également de nombreuses complications qui représentent de véritables défis diagnostiques et thérapeutiques.

La parole a ensuite été donnée à la Professeur Amina Barkat, cheffe du service de médecine et de réanimation néonatale à l'hôpital d'enfants de Rabat et présidente de la Société marocaine de néonatologie (SMN) - Centre national de référence en néonatalogie à Rabat, qui est intervenue sur le protocole de prise en charge de la bronchiolite. Elle a notamment mis en lumière les bonnes pratiques en la matière, les mesures de soutien, les traitements à privilégier et ceux qu'il convient d'éviter.

Pour la Pr Barkat, on ne peut parler des infections respiratoires sans évoquer la bronchiolite. D'autant plus que nous sommes à la veille de la saison épidémique et que les difficultés liées à cette maladie, notamment chez les nourrissons les plus immatures, sont bien connues.

« Le virus respiratoire syncytial (VRS) est la première cause des infections respiratoires aiguës basses du nourrisson. Il est responsable d'environ 33 millions d'épisodes respiratoires chez l'enfant de moins de 5 ans, de près de 3,5 millions d'hospitalisations chaque année et de plus d'une centaine de milliers de décès », a-t-elle rappelé.

Elle a poursuivi en ajoutant que 45% des décès liés à cette maladie surviennent chez les nourrissons de moins de 6 mois. Par ailleurs, plus de 95% des épisodes recensés dans la littérature (scientifique) concernent malheureusement les pays à revenu faible ou intermédiaire, ce qui alourdit la pression sur leurs systèmes de santé.

S'agissant du Maroc, « nous avons pu publier en 2026, pour la première fois, des données très parlantes. Nous avons montré, une nouvelle fois, que le VRS est présent, notamment au sein de cette population très vulnérable que constituent les nourrissons de moins de 6 mois ». Elle a précisé que l'étude a porté sur un groupe de 739 patients et a mis en évidence la vulnérabilité particulière des nourrissons de moins de 6 mois.

« Nous avons également rappelé les signes d'alerte, à savoir une fréquence respiratoire élevée, un geignement, une cyanose, des difficultés alimentaires ou encore une désaturation inférieure à 92% ».

Lors de son intervention, la professeur s'est également exprimée sur les conséquences éventuelles à long terme de l'infection par le VRS. Elle a indiqué que des données de plus en plus nombreuses suggèrent que les enfants ayant contracté une infection à VRS en bas âge pourraient présenter un risque accru de développer un asthme ultérieurement.

Appel à la vaccination maternelle

Enfin, a-t-elle lancé : « Nous souhaitons et appelons de nos voeux la disponibilité de la vaccination maternelle et des anticorps à longue durée d'action, qui seraient certainement plus intéressants sur le plan économique ».

Aussi, « nous souhaitons surtout que cette question du VRS soit un moteur pour généraliser l'immunisation maternelle pendant la grossesse à d'autres antigènes, notamment la coqueluche, mais aussi la grippe et la Covid-19 ».

Le Pr Robert Cohen, reconnu comme une référence en pédiatrie, en infectiologie et en vaccinologie, a justement axé son intervention sur l'intérêt de la vaccination antipneumococcique, qui contribue fortement à réduire les pneumonies et a, selon lui, permis une diminution significative de l'ensemble des pneumonies dans les observations présentées.

« Lorsqu'on réalise l'ensemble des examens possibles devant une pneumonie, on ne retrouve le pneumocoque que dans moins de 10% de cas. Or, avec l'introduction des vaccins antipneumococciques, on a observé une diminution de 30 à 40% de l'ensemble des pneumonies, toutes causes confondues. Cela montre l'importance du pneumocoque dans la survenue de ces infections », a-t-il fait remarquer.

Il a en outre mis en avant les données marocaines qui plaident en faveur d'une couverture vaccinale plus large, notamment avec le vaccin à 20 valences. « Aujourd'hui, en pédiatrie, le vaccin à 20 valences offre la couverture la plus large. Des données marocaines, issues d'une étude menée par des pédiatres du pays ont montré que cette formulation assurait la meilleure couverture des sérotypes de pneumocoque présents dans la flore rhinopharyngée et susceptibles d'être responsables d'infections », a-t-il précisé.

Lors de son intervention, le professeur Cohen a également plaidé pour une prévention plus large du VRS, afin de maximiser la protection contre les infections à pneumocoque, les infections à VRS et les pneumonies.

Pourquoi vacciner précocement le prématuré ?

La prévention de la pneumonie passe aussi par une attention particulière à la vaccination des prématurés, particulièrement vulnérables aux infections, a martelé la Pr Amina Barkat, rappelant que les enfants nés prématurément présentent une fragilité immunitaire qui les expose davantage aux infections.

Selon les données présentées, 18% des naissances au Maroc concernent des enfants prématurés ou de faible poids de naissance, dont 8 à 9% de prématurés au sens strict. Par ailleurs, 37% des décès néonatals dans le monde sont dus à des causes infectieuses et 75% des décès d'origine infectieuse surviennent chez les prématurés. Autant de chiffres qui soulignent la grande vulnérabilité de cette population, a-t-elle rappelé.

Intervenant pour la seconde fois à cette rencontre, elle a également expliqué que la protection des prématurés passe par la vaccination de leur entourage, notamment contre la grippe et la coqueluche. Selon elle, les membres de la famille doivent être à jour de leurs vaccinations avant la sortie du prématuré. Cette protection doit être maintenue pendant les deux premiers hivers de l'enfant, notamment lorsqu'il présente une comorbidité telle qu'une dysplasie bronchopulmonaire.

La professeur a ainsi appelé à veiller à ce que les nourrissons les plus vulnérables bénéficient des moyens de prévention disponibles.

Les pneumonies aiguës chez l'adulte : un lourd fardeau humain et financier

La Pr Nahib Zaghba, du service des maladies respiratoires de l'hôpital universitaire Ibn Rochd (GST Casa-Settat) et présidente de la Société marocaine des maladies respiratoires (SMMR), a focalisé son intervention sur les pneumonies aiguës communautaires chez l'adulte qui constituent un lourd fardeau humain et financier.

« C'est un problème majeur de santé publique du fait de sa fréquence. Selon l'OMS, environ 450 millions de pneumonies surviennent chaque année dans le monde. C'est une cause fréquente de consultation, d'hospitalisation et de coûts de santé importants », a-t-elle souligné.

En raison également de sa gravité, la pneumonie constitue « une cause classique d'admission en secteur de soins critiques et est responsable de jusqu'à 4 millions de décès. Environ toutes les 13 secondes dans le monde, une personne meurt d'une pneumonie. C'est la première cause de mortalité par pathologie infectieuse dans le monde. Et c'est la quatrième cause de décès, toutes causes confondues », a ajouté la professeure.

Bien que la mortalité infantile liée à la pneumonie ait considérablement diminué en 30 ans grâce à la vaccination des enfants, les données montrent que le nombre de décès chez les personnes âgées de plus de 70 ans est passé de 600 000 en 1990 à plus d'un million en 2019. D'où l'intérêt d'une prise en charge précoce et adéquate.

L'antibiorésistance, une pandémie silencieuse

La Pr Nahib Zaghba s'est également appesantie sur l'antibiorésistance, cette résistance aux antibiotiques, considérée comme une pandémie silencieuse et reconnue actuellement par l'OMS comme l'une des dix principales menaces pour la santé publique. Elle serait impliquée dans près de 5 millions de décès par an dans le monde.

« Ce chiffre est comparable au nombre combiné de décès liés à la grippe, au VIH et à la tuberculose », a-t-elle indiqué. Une situation alarmante qui, si aucune intervention n'est engagée immédiatement, pourrait entraîner jusqu'à 10 millions de décès par an à l'horizon 2050.

Une pneumonie chez un enfant ne doit jamais être banalisée

Revenant à la question de la pneumonie chez l'enfant, la Pr Naima El Hafidi, présidente de la Société marocaine d'allergologie et de pneumologie pédiatrique (SMAPP), est intervenue sur les complications de cette maladie. Son intervention a apporté un éclairage sur les formes graves, les signes d'alerte et la prise en charge des enfants.

La pneumonie constitue un motif important de consultation en pédiatrie. Elle demeure également une cause grave de mortalité chez les enfants, a d'emblée souligné la spécialiste, rappelant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lui attribue 14% des décès chez les enfants de moins de cinq ans.

Pour autant, elle ajoute que les décès liés à cette maladie peuvent être évités, grâce notamment à la vaccination, à une alimentation adéquate et à la réduction de l'exposition au tabac.

« En 2019, on a décompté 740.180 enfants décédés par pneumonie. On en parle parce que ces décès peuvent être évités grâce, comme vous l'avez dit, à la vaccination ».

A noter que près de 1.500 participants, au Maroc et à l'étranger, ont suivi cette rencontre, organisée en partenariat avec plusieurs autres sociétés savantes, placée sous la modération principale du Dr Moulay Said Afif, président d'Infovac-Maroc et de la Société marocaine des sciences médicales, et de la Pr Nezha Dini, spécialiste en pédiatrie et en néonatologie.