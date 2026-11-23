La ministre déléguée chargée de la Réforme de l'administration, Aïcha Ghellaa, a souligné que le gouvernement poursuit ses efforts en matière de transition numérique, notamment à travers la formation de techniciens spécialisés dans le domaine de l'intelligence artificielle et le renforcement des infrastructures numériques.

Dans ce cadre, le ministère entend poursuivre la formation de techniciens dans les métiers liés à l'intelligence artificielle, un chantier qui a déjà été engagé par le gouvernement précédent. L'objectif est de renforcer progressivement les compétences nationales et de disposer des ressources humaines nécessaires pour accompagner l'accélération de la transition numérique.

Parallèlement à la formation, le gouvernement travaille au développement des infrastructures indispensables à la digitalisation. La ministre a notamment évoqué la mise en place d'un Centre de données à Dakhla, appelé à accueillir des infrastructures et des services liés à la numérisation. Cette structure devrait contribuer à répondre aux besoins des entreprises et à renforcer les capacités nationales en matière d'hébergement et de traitement des données.

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Pour Aïcha Ghellaa, ces efforts s'inscrivent également dans une logique de consolidation de la souveraineté numérique du Maroc. Il ne s'agit plus uniquement de recourir à des solutions technologiques développées à l'étranger, mais de créer progressivement les conditions permettant au Royaume de concevoir ses propres systèmes et applications fondés sur l'intelligence artificielle.

Le Maroc cherche ainsi à préparer un ensemble de données et de systèmes qui pourront être utilisés au niveau national, mais également, à terme, exportés vers d'autres marchés. Une orientation qui traduit la volonté de passer d'une logique essentiellement fondée sur l'importation des solutions d'intelligence artificielle à une approche davantage axée sur la production et l'exportation de technologies nationales.

Cette stratégie doit enfin bénéficier à l'ensemble de l'administration. Les infrastructures, les compétences et les outils développés par le ministère ont vocation à accompagner la transition numérique des différents départements ministériels et des institutions publiques, aussi bien dans leurs relations horizontales que verticales.