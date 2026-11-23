Les artistes slameurs de Kisangani s'engagent dans la sensibilisation contre Ebola. À travers leurs textes, ils appellent la population à respecter les mesures de prévention afin de contribuer à freiner la propagation de la maladie. Le slam, une forme de poésie orale, urbaine et rythmée déclamée en public, devient ainsi un outil de sensibilisation auprès des habitants.

Le lancement de ces activités, organisées par le collectif Kisangani Slam, s'est déroulé dimanche 22 novembre, à la place des Martyrs, dans la commune de Makiso. Cette initiative vise selon les organisateurs, notamment à lutter contre la résistance aux mesures de prévention et à contribuer à faire de Kisangani une ville sans Ebola.

Les mots pour sensibiliser et sauver des vies

Ils n'ont ni seringues ni gélules, mais leurs vers (mots) peuvent contribuer à éveiller les consciences dans la lutte contre Ebola. C'est l'avis de Seth Tsongo, venu assister au spectacle. Il dit avoir trouvé dans ces prestations des informations qu'il pourra à son tour partager avec son entourage. « J'ai trouvé important d'avoir ces informations afin de pouvoir, à mon tour, sensibiliser personnellement les autres personnes qui n'étaient pas là », témoigne-t-il.

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De son côté, Becky, jeune slameuse connue à Kisangani, met ses textes au service de la sensibilisation. Elle appelle les habitants à respecter les mesures de prévention pour se protéger contre la maladie. « Je demanderais à nos frères, à nos mères, à nos pères, à nos cousins et cousines de respecter les mesures de prévention afin de se protéger contre cette maladie qui tue beaucoup de personnes », lance-t-elle.

Le slameur Loft LM insiste également sur la nécessité de prendre la menace au sérieux. Il invite les habitants à ne pas douter de l'existence d'Ebola et à adopter les comportements qui permettent de s'en protéger. « Ebola existe réellement. C'est peut-être parce que cette maladie ne frappe pas à vos portes que vous en doutez. Mais nous qui l'avons vue et vécue, nous vous assurons qu'elle existe bel et bien. Tâchez de vous protéger », insiste-t-il.

Ces activités s'inscrivent dans le cadre du projet MODOC, qui entend mettre les mots au service de la sauvegarde des vies.