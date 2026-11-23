Le secrétaire général du parti politique UDPS, Augustin Kabuya, a appelé dimanche 22 novembre la population d'Uvira, au Sud-Kivu, à soutenir les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans la lutte contre les groupes armés qui opèrent dans l'est du pays.

S'exprimant lors d'un rassemblement populaire organisé dans cette ville, le député national a exhorté les habitants à collaborer davantage avec les services de sécurité en dénonçant toute personne impliquée dans des activités susceptibles de menacer la paix et la stabilité du pays. Cet appel intervient alors que des affrontements se poursuivent dans certaines localités du Sud-Kivu entre les FARDC et le FRN, aggravant les préoccupations sécuritaires dans la province.

Devant ses partisans, Augustin Kabuya a également invité la population à prier pour le président de la République ainsi que pour les forces engagées sur les lignes de front. Selon lui, les efforts consentis par les autorités et les forces de défense sont essentiels au rétablissement de la paix.

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« Prions beaucoup pour le chef de l'État, car, sans ses efforts, nous devrions nous retrouver dans une situation d'esclavage. Prions également pour les FARDC et les Wazalendo. Familiarisons-nous avec eux. Lorsque vous avez l'occasion de suivre une formation visant à protéger notre pays, ne manquez pas de la saisir. Vous pouvez vous rapprocher de l'ANR, de la police ou de l'armée. Il faut dénoncer l'ennemi partout où il se trouve », a déclaré Augustin Kabuya.

Le secrétaire général de l'UDPS a estimé que l'implication de la population aux côtés des services de sécurité constitue un élément important dans les efforts visant à restaurer durablement la paix dans l'est de la RDC. Il a réaffirmé sa confiance dans le retour de la stabilité grâce à l'action conjointe des forces de défense et de la population.