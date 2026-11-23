La 31e Conférence des Nations unies sur le climat (COP31), organisée à Antalya, en Turquie, s'est achevée dimanche 22 novembre, sans adoption d'un accord final. La société civile environnementale de la RDC dénonce ce manque de consensus.

Après plus de deux semaines de négociations et une prolongation de près de 49 heures, les participants à la COP31 ne sont pas parvenus à un consensus sur la sortie progressive des énergies fossiles et les financements destinés aux pays en développement. Les énergies fossiles, comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel, sont parmi les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.

Pour Omer Kabasele, président national de la Société civile environnementale congolaise et chef de sa délégation à cette conférence, cette issue constitue un « échec historique ». Il déplore notamment l'absence de déclaration commune, malgré les longues tractations entre les différentes délégations.

Omer Kabasele reproche aux deux propositions d'accord soumises par la présidence de la COP31 de ne pas avoir mentionné clairement la sortie progressive des énergies fossiles. Il rappelle que ces sources d'énergie figurent parmi les principales responsables des émissions de gaz à effet de serre.

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Selon lui, cette absence de référence a notamment suscité le rejet des propositions par l'Union européenne. « On n'a mentionné nulle part de manière claire la sortie progressive des énergies fossiles », déplore-t-il.

Les pays du Sud attendent des garanties financières

Le représentant de la société civile environnementale congolaise relève également l'absence d'engagements financiers suffisamment précis en faveur des pays du Sud dans les projets d'accord. Ces pays réclament des financements pour faire face aux conséquences du changement climatique et mettre en oeuvre des mesures d'adaptation. Pour Omer Kabasele, les propositions présentées à Antalya n'ont pas répondu à ces attentes.