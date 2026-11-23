Plus de 20 000 jeunes, rassemblés dimanche 22 novembre à la paroisse du Mont-Carmel, à Goma (Nord-Kivu), à l'occasion de la 41e Journée diocésaine des jeunes catholiques ont été appelles à être des artisans de paix et d'espérance. Cette rencontre annuelle était placée sous le thème : « Marcher, agir et célébrer ensemble ».

Dans un contexte marqué par de nombreux défis sécuritaires et sociaux dans l'est de la République démocratique du Congo, l'évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi qui officiait la célébration, a invité les jeunes à être des acteurs de changement, de paix et d'espérance au sein de leurs communautés.

Lors de son homélie, le prélat catholique a exhorté la jeunesse à ne pas céder au découragement malgré les difficultés actuelles. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les études, de croire en l'avenir et de contribuer positivement au développement du pays.

« Notre province et notre pays ont besoin de votre contribution, vous les jeunes. Nous avons besoin des jeunes qui refusent la haine et le tribalisme, qui préservent la vie, respectent tout le monde et bâtissent la paix », a déclaré Monseigneur Willy Ngumbi.

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L'évêque a également encouragé les jeunes à promouvoir la réconciliation dans leurs familles et à témoigner de la vérité dans leurs écoles. Selon lui, les circonstances difficiles que traverse le pays ne doivent pas les amener à perdre espoir. « Ne laissez pas les difficultés actuelles vous faire croire que votre vie n'a aucun sens. Poursuivez vos études et faites chacun de votre mieux, sans vous comparer aux autres. Chacun a sa voie », a-t-il insisté.

À travers cette 41e Journée diocésaine des jeunes, l'Église catholique de Goma a voulu renforcer l'engagement des jeunes en faveur de l'unité, de la cohésion sociale et de la construction de la paix dans la province du Nord-Kivu.