Les armateurs des baleinières en bois en République démocratique du Congo ont suspendu momentanément leur mouvement de grève. Ils ont annoncé cette décision ce lundi 23 novembre, à la suite de la signature, le 20 novembre, d'un nouvel arrêté par le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, qui revient sur l'interdiction de navigation de ces embarcations sur le fleuve Congo.

Ce nouvel arrêté autorise de nouveau les baleinières en bois à naviguer sur le fleuve Congo pendant une période de trois mois. Ce délai doit permettre aux armateurs de prendre les dispositions nécessaires pour remplacer progressivement leurs embarcations en bois par des unités métalliques.

Dans un précédent arrêté signé le 10 novembre, le gouvernement n'avait autorisé la navigation de ces embarcations que sur les rivières intérieures de provinces, après une première décision interdisant la navigation des baleinières en bois sur tous les cours d'eau du pays à partir du 15 novembre.

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Le gouvernement avait justifié cette mesure par la multiplication des naufrages impliquant des embarcations en bois, qui ont occasionné d'importantes pertes en vies humaines et des dégâts matériels. L'objectif était notamment de renforcer la sécurité de la navigation, de mieux contrôler les conditions de chargement et d'exploitation des embarcations et d'accélérer la transition vers des baleinières métalliques.

Les armateurs réclament un moratoire plus long

L'Association des armateurs des baleinières du Congo (AABC) salue le nouvel arrêté, qu'elle considère comme une première réponse à ses revendications. Elle déplore toutefois l'absence de concertation avec ses représentants avant sa signature et réclame un moratoire plus long ainsi que l'ouverture de négociations avec le ministère des Transports.

Jérémie Mwabikungu, rapporteur de l'AABC, explique que les armateurs souhaitent obtenir un moratoire couvrant toute la période nécessaire à la mise en circulation effective d'un nombre suffisant d'embarcations métalliques annoncées par le gouvernement. Ils estiment que le délai de trois mois accordé par le nouvel arrêté est insuffisant pour assurer cette transition.

Ils demandent également la mise en place d'une commission mixte réunissant le gouvernement et les armateurs. Celle-ci serait chargée d'identifier les véritables armateurs et de recenser les baleinières en exploitation ainsi que celles en construction.

L'association sollicite aussi la fin des tracasseries administratives et des contrôles qu'elle qualifie d'abusifs, exercés par des services qu'elle juge non habilités. L'AABC réaffirme sa volonté de rencontrer le ministre et ministre des Transports afin de lui présenter ses préoccupations et de rechercher des solutions concertées.

Elle précise que la suspension de la grève constitue un geste d'apaisement et ne signifie pas un abandon de ses revendications. L'association prévient que l'absence de réponse favorable à ses demandes pourrait l'amener à tirer les conséquences qui s'imposent.

Les armateurs affirment que leur démarche ne vise pas à s'opposer aux exigences de sécurité de la navigation, mais à obtenir une réglementation adaptée aux réalités économiques et sociales du pays, tout en préservant leurs investissements et les milliers d'emplois liés à leurs activités.