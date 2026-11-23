Au-delà des minerais, la province du Maniema dispose d'un fort potentiel touristique, d'après nos sources. Elle regorge d'une biodiversité exceptionnelle protégée dans les réserves et parcs nationaux de Maiko, Lomami et Kahuzi-Biega ou vivent les animaux comme l'Okapi, le Bonobo, le mystérieux Lesula et le Likweli, sans oublier les pigeons verts de kibombo.

Par ailleurs, cette province porte une mémoire profonde de l'histoire de notre pays marqué la traite négrière, l'esclavage de Tippo Tip, les guerres ainsi que l'implantation de l'islam en RDC. Cependant, le Maniema demeure l'une des provinces les plus enclavées malgré ses importantes richesses naturelles et touristiques.

Comment promouvoir un tourisme culturel et durable dans cette province située au centre-Est de la République ?

Jody Daniel a eu des échanges à ce sujet avec Docteur Bathé Ndjoloko Tambwe, Député national honoraire élu du Maniema, chercheur indépendant et auteur de l'ouvrage intitulé « Maniema : De minerais à l'émergence du tourisme durable au Congo » :