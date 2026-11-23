Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu des entretiens bilatéraux séparés avec la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan et le Premier ministre rwandais Justin Nsengiyumva en marge de la cinquième Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026) à Addis-Abeba.

Lors de son entretien avec la présidente Samia Suluhu Hassan, les deux dirigeants ont évoqué le renforcement des relations de longue date entre l'Éthiopie et la Tanzanie ainsi que l'élargissement de la coopération dans des domaines d'intérêt commun.

Les discussions ont mis en évidence l'importance de s'appuyer sur les liens de longue date entre les deux pays et d'explorer de nouvelles possibilités de collaboration bilatérale.

Le Premier ministre a également rencontré le Premier ministre rwandais, Justin Nsengiyumva, avec lequel il a échangé des points de vue sur la manière de faire progresser la collaboration concrète et d'explorer les possibilités d'approfondir la coopération dans des domaines d'intérêt commun.

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Ces rencontres témoignent de la volonté constante de l'Éthiopie de nouer des liens diplomatiques avec ses partenaires régionaux, ainsi que de ses efforts pour renforcer les relations bilatérales et promouvoir la coopération à travers l'Afrique.

Ces réunions se sont tenues en marge du CPHIA 2026, qui se déroule à Addis-Abeba du 23 au 27 novembre et rassemble des dirigeants africains, des décideurs politiques, des experts en santé publique et des partenaires internationaux afin de faire avancer les priorités du continent en matière de sécurité sanitaire et de souveraineté sanitaire.