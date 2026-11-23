Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à promouvoir un système de santé africain résilient et autonome grâce à des investissements dans les professionnels de santé, la production pharmaceutique locale, la santé numérique et l'intelligence artificielle.

S'exprimant lors de l'ouverture de la cinquième Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026) à Addis-Abeba, co-organisée par le gouvernement éthiopien et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), le Premier ministre a chaleureusement souhaité la bienvenue aux participants en Éthiopie.

Le Premier ministre a par ailleurs décrit l'Éthiopie comme le siège de l'Union africaine et du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC).

S'appuyant sur la tradition éthiopienne, le Premier ministre Abiy a rappelé qu'une salutation s'exprime traditionnellement par un voeu de bonne santé, et a réservé un accueil chaleureux aux délégués dans ce même esprit.

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Il a souligné que l'Éthiopie s'engageait à renforcer la résilience et l'autonomie de l'Afrique en matière de santé en investissant dans des domaines clés, notamment le personnel de santé, la production pharmaceutique nationale, les systèmes de santé numériques et l'intelligence artificielle.

Guidé par la philosophie du Medemer, le Premier ministre a défini trois priorités pour transformer l'architecture sanitaire africaine : la création de centres d'excellence médicale, la promotion des achats groupés pour soutenir les fabricants africains, et la garantie d'une responsabilité stricte grâce à des résultats mesurables en matière de santé des patients.

Ces priorités, a-t-il souligné, sont essentielles pour renforcer les systèmes de santé, développer les capacités de production locales et garantir que les investissements dans les soins de santé se traduisent par des améliorations concrètes dans la vie des populations.

Le Premier ministre a également évoqué l'organisation prochaine par l'Éthiopie de la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32), exprimant la volonté de son pays d'accueillir à nouveau les participants à Addis-Abeba l'année prochaine.

Actuellement, l'Éthiopie réaffirme son engagement à faire progresser les solutions menées par l'Afrique, à renforcer la coopération continentale et à promouvoir une plus grande appropriation de l'avenir sanitaire du continent.