Kinshasa — La résidence de l'Archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba, est encerclée depuis cette nuit par les forces de l'ordre, tandis qu'à Kinshasa, les autorités ont annulé la célébration de la solennité du Christ-Roi, qui devait avoir lieu au stade Tata Raphaël.

Aujourd'hui, 23 novembre, dans la capitale du Haut-Katanga, une marche pacifique organisée par l'archidiocèse pour réclamer le règlement d'un différend de longue date concernant le grand séminaire interdiocésain Saint-Paul était prévue La manifestation, initialement prévue pour le 9 novembre, avait ensuite été reportée (voir Fides 9/11/2026).

La police a mis en place des barrages, notamment le long des avenues Kasavubu, Kapenda et Mama Yemo, rendant difficile l'accès à l'archevêché. La situation entrave également les déplacements des prêtres et des Évêques présents sur place, qui rencontrent des difficultés pour entrer et sortir du complexe ecclésiastique. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Mgr Desiré Lenge, Évêque de Kilwa-Kasenga, affirme n'avoir aucune nouvelle de Mgr Muteba, qui est également président de la CENCO (Conférence épiscopale nationale du Congo).

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L'annulation de la célébration à l'occasion de la solennité du Christ-Roi, prévue hier, dimanche 22 novembre, a suscité une « vive émotion » parmi les jeunes et au sein de toute la communauté de l'Archidiocèse de Kinshasa. C'est ce qu'a déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa.

La messe solennelle aurait dû se dérouler au stade Tata Raphaël, dans la capitale de la République démocratique du Congo, pour célébrer la solennité du Christ-Roi et, au niveau diocésain, la Journée de la Jeunesse.

Le Cardinal Ambongo a expliqué que la célébration au stade avait été annoncée depuis des mois et que l'Archidiocèse avait demandé en temps utile les autorisations nécessaires tant au ministère de l'Intérieur qu'à celui de la Jeunesse. Il a en outre précisé avoir « obtenu toutes les autorisations nécessaires » et disposer de « preuves attestant que le ministère de l'Intérieur avait donné les directives pour garantir la sécurité de la célébration ».

« Nous ne connaissons pas les raisons de l'annulation de la célébration. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une provocation », a déclaré le Cardinal Ambongo.

Face à la déception et à l'irritation des jeunes, venus de toutes les paroisses de l'archidiocèse et rassemblés à l'entrée du stade, le Cardinal a lancé un appel au calme, rappelant que « les jeunes catholiques ne sont pas violents ».

L'Archidiocèse a donc organisé la célébration au collège Saint-Raphaël. « Tout s'est bien passé, sans aucun incident », a souligné le Cardinal Ambongo.