Quelque 380 civils ont été escortés vendredi 20 novembre par les Casques bleus de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) entre Fataki et le site de déplacés de la plaine de Savo, situé à une quinzaine de kilomètres, dans le territoire de Djugu (Ituri).

Ces habitants avaient fui leurs villages trois jours auparavant en raison des affrontements opposant les Forces armées de la RDC (FARDC) aux miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP). Face à la persistance de l'insécurité dans la région, la MONUSCO a également renforcé ses patrouilles afin d'assurer la protection des populations civiles.

La situation sécuritaire s'est fortement dégradée cette semaine dans les localités de Fataki, Bule et Gina. Selon des sources sécuritaires, de violents combats ont opposé les FARDC aux combattants de la CRP le 18 novembre, notamment aux alentours de Bule et du site de déplacés de la plaine de Savo, qui abrite près de 70 000 personnes.

D'après la MONUSCO, 24 civils, parmi lesquels 13 femmes et trois enfants, ont trouvé refuge dans sa base militaire de Bayoo. Environ 380 autres habitants s'étaient réfugiés à Djaiba, à une dizaine de kilomètres de la zone des affrontements.

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Profitant d'une accalmie relative, ces déplacés ont exprimé leur volonté de regagner leurs lieux d'habitation. Cependant, craignant des embuscades de groupes armés encore actifs dans la zone, ils ont sollicité un accompagnement sécuritaire.

Pour garantir leur sécurité durant le trajet, les Casques bleus ont mis en place une escorte militaire destinée à dissuader toute attaque des miliciens. Cette intervention a été saluée par les autorités coutumières locales et les populations bénéficiaires, régulièrement prises au piège des affrontements entre les FARDC et la CRP.

Depuis novembre 2025, l'insécurité persistante dans cette partie du territoire de Djugu continue d'empêcher des milliers d'habitants de regagner leurs domiciles, notamment dans le centre commercial de Bule, malgré les appels au retour lancés par les autorités militaires.