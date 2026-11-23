Le secteur privé appelle à restaurer la confiance des investisseurs pour relancer les investissements et créer des emplois à Madagascar.

Réunis le 19 novembre au Novotel Convention & Spa à Alarobia, des représentants du secteur privé et des partenaires institutionnels ont appelé à renforcer le dialogue entre l'État et les entreprises pour relancer l'investissement et favoriser la création d'emplois à Madagascar. Les échanges du GEM-Connect et du RE-GEM 2026 se sont tenus sous le thème « Fahatokisana - Confiance, perspectives économiques 2027 ».

Pour le Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), la confiance pèse directement sur les décisions d'investissement. Avant d'engager des capitaux, les entreprises tiennent compte de la stabilité des institutions, de la prévisibilité des règles fiscales et réglementaires, de la sécurité juridique et du respect des engagements de l'État.

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Le président du GEM, Francis Rabarijaona, a indiqué que le groupement envisageait de lancer, dès 2027, un baromètre de la confiance des investisseurs. Cet outil mesurerait régulièrement la manière dont les entreprises malgaches et étrangères perçoivent le climat des affaires à Madagascar. Il aiderait à repérer les principaux freins à l'investissement et à orienter les réformes.

Dialogue

Le GEM pourrait consulter de grandes entreprises, des PME, des exportateurs ainsi que des investisseurs ayant reporté ou abandonné leurs projets.

Une hausse des investissements pourrait favoriser la création d'emplois, le développement des compétences des jeunes et la production locale. Elle pourrait aussi stimuler la concurrence et, par ce biais, améliorer la qualité des biens et des services proposés aux consommateurs.

Selon les chiffres présentés par Francis Rabarijaona, les entreprises membres du GEM représentent 51 % de la valeur ajoutée nationale, 42 % des emplois formels, 53 % du chiffre d'affaires de l'économie formelle, 78 % des recettes fiscales et 64 % des exportations.

Face aux difficultés d'approvisionnement en électricité, le secteur privé prévoit de recenser, avec les acteurs concernés, les possibilités pour les entreprises de produire leur propre électricité et d'identifier les financements mobilisables. Les participants ont également appelé à mieux adapter les programmes de formation professionnelle aux besoins des entreprises.

En matière de financement, les échanges ont porté sur les moyens de réduire les délais de traitement des dossiers, de mieux accompagner les porteurs de projets et de renforcer le dialogue entre entrepreneurs et financeurs. Les entreprises membres du GEM sont également encouragées à accompagner entre cinq et dix jeunes entrepreneurs et entrepreneures au cours des prochains mois.