Des centaines de professionnels ont participé au débat public sur la prévention des accidents de la route, d'où plusieurs orientations sont ressorties.

La décision de plafonner à 53 ans l'âge d'exercice dans le transport professionnel de personnes et de marchandises est suspendue. Les conducteurs de poids lourds, de camions-citernes et de transport en commun en avaient demandé l'annulation lors du débat public sur le transport terrestre et la prévention routière, organisé le samedi 21 novembre au Havoria Anosy par le ministère des Transports et de la Météorologie. Venus en nombre, ils ont fait valoir qu'à cet âge, ils assument encore de lourdes charges familiales. « Si cette mesure est appliquée, nombreux seront ceux qui perdront leur emploi», a déclaré le transporteur Joëlson Rakotoarisoa. Selon la profession, plus de 100 000 conducteurs dépassent ce plafond. « Cinq cent mille personnes (NDLR : incluant les membres des familles des transporteurs) seraient touchées par cette mesure si elle entrait en vigueur », estiment-ils.

Cette limite d'âge avait été annoncée à la suite de deux accidents mortels impliquant des transports en commun à Betroka et à Antsohihy, qui ont fait près de quarante morts la semaine dernière. Le chauffeur d'Antsohihy serait âgé de 69 ans.

Vigilance accrue

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Cette suspension ne constitue toutefois qu'une étape : le ministère envisage de réviser l'âge d'exercice.

« Le code de la route fixe un âge minimal de 21 ans, mais ne précise aucun âge maximal», indique une source. Dans le secteur pétrolier, la limite est fixée à 65 ans. Pour les transporteurs, la priorité demeure le renforcement de la formation et de la visite médicale. Selon les analyses présentées durant la rencontre, les chauffeurs formés ne sont pas impliqués dans les accidents de la route.

Les accidents de la circulation n'ont pas été attribués à la seule responsabilité des conducteurs. Ces derniers ont évoqué d'autres facteurs, notamment l'état du réseau, et réclamé un entretien régulier des routes.

Plusieurs pistes de prévention ont été dégagées, en particulier l'accélération de la création d'un centre de formation professionnelle dédié aux transporteurs et une vigilance accrue sur la visite médicale.

Il a également été proposé de restreindre la circulation nocturne -- notamment en fermant les gares routières à partir de 16 heures -- et d'instaurer une pause de repos après 4 h 30 de conduite. Le ministre Herizo Ramanambola Andrianavalona a indiqué que la concertation se poursuivra et qu'un point d'étape sera fait d'ici la prochaine rencontre.