Les rencontres diplomatiques et les initiatives de coopération se multiplient autour du pouvoir de la Refondation. Les échanges concernent aussi bien le développement économique et social que les enjeux politiques, sécuritaires et stratégiques.

Une valse diplomatique. C'est ce qui s'est joué autour du pouvoir de la Refondation ces derniers jours. Le palais d'Iavoloha, mais aussi le ministère des Forces armées et celui des Affaires étrangères ont été les théâtres d'une succession de rencontres diplomatiques durant la semaine écoulée. Le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, a notamment reçu des représentants français, chinois ou encore russes, tandis que plusieurs initiatives de coopération internationale ont été concrétisées dans différents secteurs.

La dimension économique occupe une place importante dans cette activité. Vendredi, une délégation du Mouvement des entreprises de France (Medef), conduite par son directeur général, Philippe Gautier, accompagnée de Francis Rabarijhon, président du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), a été reçue à Iavoloha. Les discussions ont principalement porté sur l'accélération de vingt-neuf projets de coopération entre les entreprises françaises et malgaches, identifiés au début de l'année. Ils concernent notamment les infrastructures, l'énergie, l'eau, les ports et les transports urbains. L'objectif annoncé consiste à identifier les obstacles à leur réalisation et à rechercher des solutions opérationnelles.

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Parallèlement, au ministère des Affaires étrangères, à Anosy, l'Allemagne a confirmé son engagement dans la Grande Île à travers une nouvelle enveloppe de 56,5 millions d'euros de dons. Berlin envisage également de renforcer son accompagnement technique du secteur minier, avec l'ouverture annoncée d'un bureau de la Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), ou Institut fédéral allemand des géosciences et des ressources naturelles, à Madagascar. Berlin entend inscrire cette coopération dans le respect des principes démocratiques et du calendrier politique de la Refondation, qui prévoit notamment l'organisation d'élections libres et inclusives.

Les appuis sociaux accompagnent également ce mouvement diplomatique. Le pouvoir a réceptionné dix appareils de dialyse et cinq cents kits solaires offerts par le groupe Tsingshan. La Russie, à travers son gouvernement et Sberbank, a quant à elle fourni deux cent trente valises médicales destinées à améliorer le dépistage des maladies et l'accès aux soins. Sur le plan diplomatique classique, mercredi, Liu Wei, nouvel ambassadeur de Chine, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État. Quelques instants avant lui, Sylvia Fouad Georgy Mikhail, nouvelle ambassadrice d'Égypte, a également remis ses lettres de créance à l'officier supérieur.

Coopérations militaires

Jeudi, Bruno Fuchs, président de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, a également été reçu au palais d'Iavoloha. Il s'agit de sa troisième visite dans la Grande Île depuis l'installation du pouvoir de la Refondation. Il s'agit aussi de sa troisième rencontre avec le colonel Randrianirina. Selon la communication publiée par la présidence de la Refondation, les deux hommes ont abordé les projets de développement et le renforcement des relations bilatérales entre la France et Madagascar.

Au-delà des dimensions économiques et politiques, cette valse diplomatique comporte également un volet stratégique et sécuritaire. Mardi, au ministère des Forces armées, à Ampahibe, Madagascar et les États-Unis ont signé un accord ACSA, établissant un cadre juridique pour les échanges de matériels, de fournitures et de services logistiques entre leurs forces armées. Il vise notamment à faciliter les opérations conjointes, la surveillance maritime et les interventions humanitaires lors des catastrophes naturelles.

Mercredi, un drone de surveillance maritime, issu de la coopération militaire française et fabriqué à Madagascar, a été déployé à Taolagnaro. Exploité par les forces navales et aériennes malgaches, cet équipement doit renforcer les capacités nationales de surveillance des espaces maritimes. Le même jour, une délégation militaire russe conduite par l'amiral Arkadiy Navarskioy, responsable du groupe des spécialistes militaires russes en Tanzanie, a été reçue au ministère des Forces armées. Les discussions ont porté sur les équipements militaires, la sécurité maritime et la formation des personnels malgaches.

Ces séquences diplomatiques de la semaine dernière associent plusieurs partenaires internationaux majeurs, dont la France, les États-Unis, la Russie et la Chine, dans des domaines touchant directement aux intérêts stratégiques de la Grande Île. Elles interviennent dans un contexte géopolitique où Madagascar se trouve dans une position stratégique en matière de sécurité maritime. La raison étant que d'importantes routes commerciales maritimes, dans le canal du Mozambique et l'océan Indien, passent à quelques encablures de son territoire marin. À cela s'ajoute le potentiel des ressources minières du pays, qui ne laisse pas les partenaires internationaux indifférents.