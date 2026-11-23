Avec quatre victoires en cinq matchs, Madagascar se qualifie directement pour les huitièmes de finale du Mondial de pétanque en triplette.

La sélection malgache poursuit l'aventure en huitièmes de finale du Championnat du monde en triplette, ce lundi à Khon Kaen, en Thaïlande. Madagascar a enregistré quatre victoires hier lors des cinq tours qualificatifs. Place à la phase finale à élimination directe.

En huitièmes de finale, Madagascar affrontera le vainqueur du match de cadrage opposant l'Algérie au Nigeria. L'équipe malgache, composée d'Olivier Rakotomanana dit « Liva », Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray surnommé « Baloty », Tendry Fitia Fanjamanovofifaliana et Lova Satamandimby Rakotoarisoa, termine dans le top 8 du classement à l'issue des cinq tours qualificatifs de ce 52e Championnat du monde en triplette à Khon Kaen, en Thaïlande.

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La Grande Île a enregistré quatre succès en cinq rencontres disputées selon le système suisse. Les boulistes malgaches ont battu d'entrée la Pologne (13-4), avant de dominer l'Algérie (13-6). La formation mauricienne a ensuite opposé une belle résistance au troisième tour, avant de s'incliner 9-13 à la 15e mène : après avoir mené 6-4 puis concédé l'égalité (8-8), la bande à « Baloty » a su recreuser l'écart. Au quatrième tour, Tendry, « Baloty » et « Liva » ont écarté sans trop forcer les Sénégalais de Fara N'Diaye sur le score de 13-6 dès la sixième mène, au bout de cinquante minutes de jeu, maîtrisant la partie de bout en bout (5-2, 8-6, puis 11-6 à la cinquième mène). Madagascar a finalement encaissé sa première et unique défaite au cinquième tour face au pays hôte.

Plus droit à l'erreur

La sélection malgache s'est inclinée devant la Thaïlande 6-13 à la septième mène, au terme d'une partie expéditive de 45 minutes. Les Thaïlandais ont creusé l'écart dès la deuxième mène grâce à une mène de cinq points, avant de récidiver à la cinquième mène (3-10). À l'issue de ces cinq tours qualificatifs, les vingt-quatre meilleures nations accèdent à la phase à élimination directe ce lundi.

Les huit sélections les mieux classées dont Madagascar sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Les seize autres disputeront des barrages (« matchs de classement ») : les huit vainqueurs rejoindront les huitièmes du Championnat du monde, tandis que les perdants seront reversés en huitièmes de finale de la Coupe des nations (où ils retrouveront les huit rescapés des cadrages disputés entre les équipes classées de la 33e à la 48e place). Les matchs de cadrage qui ne concernent pas la Grande Île débuteront ce matin dès 6 heures, heure malgache. Les huitièmes de finale du Championnat du monde et de la Coupe des nations sont programmés cet après-midi vers 13 heures, suivis dans la foulée des quarts de finale.

Les demi-finales des deux compétitions auront lieu demain matin vers 6 heures, avant la finale de la Coupe des nations à 9 h 30 et celle du Championnat du monde à 13 heures.