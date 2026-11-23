La ministre de la Justice envisage la retransmission en direct d'autres procès sensibles, notamment ceux des affaires des onze ressortissants chinois et du Boeing 777.

Après le procès de l'intoxication alimentaire survenue lors de l'« anniversaire noir » au carrefour d'Imerinkasinina, d'autres procès très médiatisés pourraient être retransmis en direct. La ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, a indiqué samedi que cette possibilité était à l'étude, lors d'une émission sur les antennes nationales.

« C'est envisageable. Nous examinons encore la possibilité de retransmettre un, deux ou trois autres procès. Cela dépendra des attentes du public », a déclaré la ministre. Selon elle, ces retransmissions permettraient aux citoyens intéressés de suivre les débats. « L'objectif est de leur faire connaître la vérité et de leur montrer comment ces affaires sont jugées », a-t-elle ajouté. Parmi les dossiers sensibles du moment figurent celui de la remise en liberté de onze ressortissants chinois et l'affaire du Boeing 777.

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Outre le public présent au tribunal d'Anosy et les téléspectateurs de la chaîne nationale, quelque 60 000 personnes ont suivi le procès de l'« anniversaire noir » en direct sur Facebook. Depuis l'ouverture des audiences, le mercredi 18 novembre, les achats de forfaits permettant d'accéder à Facebook ont également augmenté. Le procès se poursuit ce jour.

Un troisième procès retransmis en direct

La Garde des Sceaux a toutefois indiqué que les effets de la retransmission en direct de procès aussi médiatisés seraient évalués. « Nous verrons si les effets positifs l'emportent », a-t-elle expliqué. Elle a également insisté sur le respect des droits des personnes mises en cause. « Lorsque les accusés comparaissent en audience publique, leur visage ne doit pas être montré », a-t-elle précisé. La ministre a ajouté qu'en raison de ses fonctions, elle ne pouvait ni commenter l'affaire ni donner de précisions sur le dossier.

Elle a toutefois précisé que les éléments recueillis dans cette affaire avaient déjà été transmis aux juges. Le procès de l'« anniversaire noir », qui a coûté la vie à 35 personnes au carrefour d'Imerinkasinina, est le troisième à être retransmis en direct sur les antennes nationales. Parmi les précédents figurent le procès de l'assassinat du colonel Richard Ratsimandrava, retransmis en 1976, et celui de l'affaire Ramaroson et Andriamaholison, liée à une tentative de coup d'État en 1981.