Pour sa première participation au Che Bel Canto, Samoela a retrouvé son public au Palais des Sports de Mahamasina, aux côtés de Monica Njava, Ry Kiala Vazo et Tosy, autour de ses grands titres revisités.

Une première au Che Bel Canto, mais pas sans ses incontournables. Samoëla a fait résonner ses grands succès au Palais des Sports de Mahamasina, hier, à l'occasion de sa première participation à ce concept musical, accompagné sur scène par Monica Njava, Ry Kiala Vazo et Tosy. Si les gradins n'étaient pas entièrement remplis, la fan zone affichait quant à elle complet, réunissant un public intergénérationnel venu partager ce rendez-vous musical.

Parmi les temps forts de la soirée, « I Mody », interprété en duo avec Monica Njava, a été repris en choeur par l'assistance, dans une ambiance ponctuée de cris et d'acclamations. Samoela a également partagé « Sexy Girl » avec Ry Kiala Vazo, puis « Io aloha » en compagnie de Monica Njava, Tosy et Ry Kiala Vazo réunis. Guitare à la main, il a par ailleurs revisité plusieurs de ses morceaux emblématiques, dont « Takaka », « Richard le popman » et « Marenina aloha ».

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Une mise en scène soignée La scène, habillée de jeux de lumière de part et d'autre, était équipée de deux écrans LED affichant les titres et les paroles des chansons, ainsi que d'un grand écran central diffusant des visuels d'illustration. Plusieurs musiciens batteurs, pianistes et guitaristes occupaient les différents niveaux du plateau, complété par un décor de café aménagé pour accueillir les artistes.

Plaisir

Pour Jaobarison, organisateur du spectacle, l'essence du Che Bel Canto repose sur la rencontre d'artistes aux univers musicaux distincts, réunis sur une même scène. « Les artistes ont chacun leur particularité. Ils sont différents, mais lorsqu'on les réunit sur un même plateau, Che Bel Canto se renouvelle toujours », explique-t-il. Il souligne également que l'événement ne vise pas nécessairement une salle pleine à tout prix, privilégiant avant tout la communion avec le public et le plaisir du spectacle. Cette édition a d'ailleurs permis à Samoëla de découvrir un format inédit pour lui, tout comme pour plusieurs des invités présents. Cet événement marquait également la clôture du Forum Madadiaspora, qui célébrait son premier anniversaire. Une expérience marquante pour Samoela, qui a su partager son répertoire avec d'autres voix lors d'un concert où ses chansons ont trouvé une nouvelle résonance collective.