Nomena Randrianarison remporte la première édition du Trophée Faly Andrianafetra en s'imposant de justesse en catégorie élite.

La première édition du Trophée international Faly Andrianafetra s'est disputée dimanche 22 novembre sur la piste du SRK à Imerintsiatosika. Organisée en hommage à Faly Andrianafetra, la compétition a réuni des pilotes de trois catégories. En élite, Nomena Randrianarison a remporté la finale avec moins de deux secondes d'avance sur Matthew Andriambelo.

Au volant du kart n° 777, Nomena Randrianarison a bouclé les treize tours en 19 min 40 s 970, avec un meilleur tour en 1 min 22 s 727. Matthew Andriambelo a pris la deuxième place en 19 min 42 s 860, à 1 s 890 du vainqueur. Yves Mathys Rabarijoely, au volant du kart n° 222, a complété le podium en 19 min 51 s 347.

Andy Nathan Rajoelison et Aro Mandresy Ranaivo ont terminé respectivement quatrième et cinquième. Evan Lock et John Ratoby, classés sixième et septième, ont également bouclé les treize tours.

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Chez les juniors, Matheo Rajomarison a remporté la finale en 19 min 54 s 579 au volant du kart n° 125. Il a signé son meilleur tour en 1 min 24 s 092. Mikajiniaina Razafimahatratra (n° 45) a terminé deuxième en 20 min 06 s 936, devant Mathieu Rakotoary, troisième en 20 min 13 s 344. Alexia Rakotomalala, seule fille à figurer au classement des juniors, a pris la quatrième place au terme des treize tours.

Meilleur tour

Chez les minimes, Tiaro Matthieu Rakotomanga (n° 23) a remporté la finale de neuf tours en 14 min 52 s 834, avec un meilleur tour en 1 min 27 s 642. Hamilton Ratiarison (n° 444) a pris la deuxième place en 15 min 15 s 635, à 22 s 801 du vainqueur. Ilo Ranavo et Antsa Fitahiana Randriamanalina ont terminé respectivement quatrième et cinquième. Aina Ranaivo et Lock Thibault Rabetsivoh ont, pour leur part, bouclé six tours.