Le secteur minier s'invite dans la coopération entre Madagascar et l'Allemagne. Lors des négociations intergouvernementales qui se sont tenues la semaine dernière au ministère des Affaires étrangères, à Anosy, l'Allemagne a exprimé sa volonté de soutenir le développement de la filière, notamment en apportant un appui technique au ministère des Mines.

Le communiqué conjoint publié à l'issue des négociations annonce l'ouverture à Madagascar d'un bureau de l'Institut fédéral allemand des géosciences et des ressources naturelles (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR). Cet organisme public conseille le gouvernement allemand sur les questions liées à la géologie, aux mines et aux ressources naturelles. Il mène également des travaux de recherche en géosciences, évalue les ressources minérales et fournit une assistance technique aux pays partenaires.

« Les deux parties ont identifié le grand potentiel de développement économique du secteur minier, lequel pourrait contribuer davantage à la création de valeur locale et à l'accroissement des recettes fiscales. Dans une perspective gagnant-gagnant, l'Allemagne a exprimé sa volonté d'appuyer le développement économique de ce secteur à travers un appui technique, en collaboration avec le ministère des Mines », indique le communiqué.

Les négociations intergouvernementales constituent le principal cadre de concertation entre les deux pays en matière de coopération au développement.

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Dimension politique

Ces rencontres périodiques permettent de faire le point sur les programmes en cours, de fixer les priorités communes et de convenir de nouveaux engagements financiers et techniques.

Au cours de ces négociations, l'Allemagne s'est engagée à accorder à Madagascar 56,5 millions d'euros sous forme de dons. Sur cette enveloppe, 46,4 millions d'euros sont destinés à la coopération financière et 10,1 millions à la coopération technique. Ces fonds soutiendront notamment la protection de l'environnement, la restauration des forêts, l'électrification rurale, les chaînes de valeur agricoles et la décentralisation, dans le prolongement des interventions de la coopération allemande.

Le communiqué conjoint précise que les engagements allemands s'inscrivent dans le cadre du Programme de refondation de la République de Madagascar, sous réserve du respect de la feuille de route de la transition et de ses principes fondamentaux. Il mentionne notamment l'organisation d'élections libres, inclusives et justes, les libertés d'expression et de réunion, le dialogue politique, la lutte contre la corruption, l'État de droit et le respect des droits de l'homme.