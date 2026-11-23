L'association Fanjiry poursuit l'outillage des associations locales. L'association dirigée par Elisa Randrianirina, épouse du président de la Refondation de la République de Madagascar, a fourni aux associations de la commune d'Ambohimangakely des outils qui permettent de produire, de travailler et d'augmenter leurs revenus. Les associations agricoles ont reçu 800 sachets de graines de brèdes, cinq sacs de semences, 100 bêches, 20 sacs d'engrais, des arrosoirs, des brouettes et des pulvérisateurs. Les associations de couturiers ont obtenu des surjeteuses, des machines à coudre, des kits de couture et des fers à repasser. Les lessiveuses ont reçu du savon, des bassines, des seaux, des mesures et des brosses.

L'aide a aussi touché la vie du quartier. Les jeunes et les clubs sportifs ont reçu des maillots et des ballons. Les quartiers-mobiles ont été équipés de gilets, de bâtons et de sifflets. Les foyers ont bénéficié de 50 sacs de riz et d'ustensiles, les élèves méritants, de fournitures scolaires, et les personnes en situation de handicap, de fauteuils roulants et de béquilles.

La même démarche a été menée ailleurs. À Manakara, 18 fokontany ont participé à une opération de nettoyage de la ville, avec 30 tonnes de riz, six machines à coudre, deux fours, des brouettes et du petit outillage. À Sabotsy Namehana, dans le district d'Avaradrano, les agriculteurs ont reçu 200 kg de semences de maïs, 50 kg de haricots et 800 sachets de graines de brèdes, ainsi que 40 sacs de riz.

Ces dotations répondent à une même ambition : fournir à chaque filière des équipements adaptés à ses activités. Pour Fanjiry, le développement doit être inclusif et bénéficier à toutes les catégories de la population, notamment les paysans, les femmes, les jeunes, les petits travailleurs, les élèves ainsi que les personnes ayant besoin d'un accompagnement particulier. La vision d'Elisa Randrianirina repose sur une solidarité mutuelle capable de favoriser la création d'emplois, l'autonomie et un changement durable dans la vie des familles et de la société.

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