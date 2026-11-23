interview

Chargé par le Premier ministre de mener la première étude nationale sur la simplification administrative à Madagascar, le Conseil d'État remettra son étude préliminaire à la fin de ce mois. Son président, Andry Rabarisoa, et le commissaire général de la Loi, Johanna Randrianasolo, expliquent le déroulement, les enjeux et les objectifs de cette initiative.

Suite à une lettre de mission du Premier ministre, le Conseil d'État prépare une étude nationale sur la simplification des démarches administratives. Quels sont précisément les objectifs de cette initiative et pourquoi le Conseil d'État a-t-il été chargé de cette mission ?

Johanna Randrianasolo : La lettre du Premier ministre, datée du 3 novembre, nous demande deux choses. D'abord un état des lieux des procédures en vigueur, avec les lourdeurs, les redondances et les sources d'insécurité juridique. Ensuite des recommandations concrètes pour simplifier, numériser et rationaliser ces procédures. C'est la première étude de ce genre à Madagascar.

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Je voudrais aussi dire l'esprit dans lequel nous la menons. Pendant des décennies, on a répondu à la corruption en ajoutant des contrôles: un visa, une pièce, une signature de plus. Le résultat est sous nos yeux. Dans l'indice de perception de la corruption de 2025, Madagascar obtient 25 points sur 100 et se classe 148e sur 182. Chaque étape supplémentaire est un contact de plus entre un agent et un usager, donc une occasion de plus de retarder un dossier ou de faire payer un passage. Notre idée est simple : lutter contre la corruption en changeant le système, et pas seulement en punissant des personnes. La répression reste nécessaire, mais elle agit sur les effets. Un agent sanctionné est remplacé par un autre, placé devant les mêmes occasions.

Pourquoi le Conseil d'État? D'abord parce que la mission relève de notre rôle de conseil juridique des pouvoirs publics. La lettre s'appuie sur l'article 127 de la Constitution et sur l'article 129 de la loi organique de 2004. Ensuite parce que nous connaissons le sujet de l'intérieur. Le juge administratif voit arriver, dossier après dossier, les conséquences d'une procédure mal conçue ou de textes qui se contredisent. Enfin, nous pouvons dire de façon indépendante quel texte doit être modifié ou abrogé.

Les lenteurs administratives, la multiplication des pièces justificatives et la complexité des procédures sont régulièrement dénoncées par les usagers. Quels sont les principaux dysfonctionnements que cette étude entend identifier et corriger ?

Andry Rabarisoa : Les usagers le disent mieux que nous. Nous avons lancé un questionnaire en ligne, en malgache et en français, et nous avons reçu cent quarante-sept réponses en quarante-huit heures. Il faut l'interpréter avec prudence : les répondants se sont désignés eux-mêmes, l'échantillon n'est pas représentatif et il ne touche guère les personnes sans Internet. Mais les ordres de grandeur sont parlants : 88 % citent les déplacements parmi leurs difficultés, 56% les délais, 52% les frais et 50% le fait de devoir apporter des papiers que l'Administration détient déjà. Près d'un répondant sur cinq, 18%, s'est vu demander un paiement non officiel. Et 70% estiment que les étapes inutiles ouvrent la porte à la corruption.

Du côté des textes, le problème n'est pas leur rareté mais leur accumulation. Des lois anciennes subsistent à côté de lois récentes, des arrêtés se contredisent, et surtout des circulaires internes ajoutent des exigences que les textes supérieurs ne prévoient pas. L'usager subit la norme du guichet, souvent plus lourde que la norme écrite. Il n'existe pas non plus de texte général qui fixe les délais, l'obligation de motiver, le sort du silence de l'Administration ou le droit à l'erreur. Chaque service fait comme il l'entend. Enfin, les pièces, les frais et les délais ne sont presque jamais affichés, ce qui laisse la place aux paiements de facilitation.

Nous regardons en priorité les terrains où la vie des gens est la plus touchée. Le foncier arrive très largement en tête des attentes, avec 66 % des répondants : lenteurs d'un à trois ans, registres introuvables, recours à des intermédiaires. Viennent ensuite les papiers essentiels, c'est-à-dire l'acte de naissance, la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, le casier judiciaire, puis la création et l'accompagnement des entreprises. Nous regardons aussi la dépense publique : au début du dernier trimestre, l'exécution budgétaire n'était que de 44,2 %. Et nous avons un exemple frappant, l'indemnisation des personnes expropriées, qui demande quarante-sept étapes.

La Justice est un chantier à part entière. 59 % des répondants demandent qu'on lutte contre la corruption et contre les rabatteurs dans les juridictions. Le ministère de la Justice a déjà engagé des mesures, que nous voulons mettre en valeur. Nous travaillons avec les directions générales du ministère pour aller plus loin.

Comment le Conseil d'État compte-t-il conduire cette étude nationale ? Dispose-t-il des moyens suffisants, autant humains que logistiques et financiers pour mener à bien cette étude ?

Johanna Randrianasolo: Nous procédons en deux temps, et nous l'assumons. Le Premier ministre nous a laissé moins d'un mois. Une enquête nationale sérieuse ne se fait pas dans ce délai. Nous remettons donc à la fin de novembre une étude préliminaire, qui pose le cadre, les choix de fond et les premières mesures. Puis nous poursuivons l'étude durant toute l'année 2027, avec des consultations dans toutes les régions.

Pour cette première phase, nous avons envoyé environ deux cents courriers aux ministères, au secteur privé et à la société civile, entre autres. Le Premier ministre a invité toutes les administrations à désigner un correspondant et à nous ouvrir leurs données. Une plateforme en ligne recueille les contributions jusqu'au 15 décembre. Nous procédons à des auditions, et nous nous sommes appuyés sur un corpus de comparaison.

Sur les moyens, nous préférons être transparents : à ce jour, il n'existe aucun budget dédié à cette étude. Le travail de novembre et de décembre repose sur le temps des magistrats, des conseillers et des greffiers du Conseil d'État, qui assurent en même temps leurs fonctions de juger et de conseiller.

La simplification des démarches suppose-t-elle une révision des textes réglementaires et des procédures en vigueur, ou peut-elle être réalisée à travers une meilleure organisation des services administratifs ? À quels changements institutionnels, légaux et réglementaires pourrait-on s'attendre ?

Andry Rabarisoa : Les deux, mais dans cet ordre. Une grande partie de la simplification se fait sans changer la loi. Afficher dans chaque service la liste des pièces, les frais officiels et les délais, délivrer une quittance pour tout paiement, donner de vraies délégations de signature à l'échelon local: tout cela relève de l'organisation. Les guichets uniques montrent ce que cela donne. Le comptoir unique de la gestion des effectifs de l'État, au ministère des Finances, a ramené le délai de traitement de 96 à 48 heures. Le guichet de l'EDBM permet de créer une entreprise en trois jours, à Antananarivo et à Tolagnaro pour le moment.

Mais certains verrous se trouvent dans les textes: des pièces exigées par une circulaire sans base légale, des légalisations qui ne servent à rien. Là, il faut modifier ou abroger. Nous attendons trois changements à court terme. Une circulaire du Premier ministre qui impose des mesures immédiates à toutes les administrations. Une liste précise des actes réglementaires à modifier ou à abroger. À plus long terme, nous proposons un code des relations entre le public et l'Administration, avec une règle simple: toute formalité nouvelle est accompagnée de la suppression d'une formalité équivalente.

Je veux insister sur un point de réalisme. On pourrait écrire que l'Administration n'a plus le droit de redemander une pièce qu'elle détient déjà. Nous ne le faisons pas, parce que les administrations sont encore cloisonnées. Une interdiction que personne ne peut appliquer discrédite la réforme. Nous avançons donc au rythme de l'interopérabilité. Là où il n'existe pas encore de guichet unique, nous proposons de généraliser des plateformes d'échanges entre ministères sur les sujets communs, pour que les administrations se transmettent les pièces à la place de l'usager.

" Notre idée est simple : lutter contre la corruption en changeant le système, et pas seulement en punissant des personnes. "

La digitalisation des services publics est souvent présentée comme une solution aux lenteurs administratives. Dans quelle mesure cette étude intégrera-t-elle la dématérialisation des procédures, tout en tenant compte des difficultés d'accès à Internet et aux outils numériques dans plusieurs localités du pays ?

Johanna Randrianasolo : La digitalisation est au coeur de l'étude, mais avec une règle: simplifier avant de numériser. Une procédure de quarante-sept étapes mise en ligne reste une procédure de quarante-sept étapes. Elle va plus vite, mais elle est toujours aussi opaque. Le numérique doit servir à tracer chaque étape, c'est-à-dire un dépôt horodaté, un agent instructeur identifié, un paiement dématérialisé, et non à enrober la complexité.

Nous ne partons pas de zéro. La plateforme d'échange de données RAHAKA, pilotée par l'UGD [Unité de gouvernance digitale], avait enregistré plus de 162 000 échanges entre quatorze institutions à la fin d'avril 2026. Orinasa fonctionne pour la création d'entreprise. Le service en ligne du passeport est en test depuis le 11 octobre. L'identification biométrique Izaho Tokana a commencé son déploiement. Mais regardons la réalité en face : environ 20 % de la population utilise Internet, et l'accès à l'électricité était de 33,7 % en 2020. Les registres d'état civil sont encore majoritairement sur papier.

C'est pourquoi nous ne laisserons personne de côté. Nous recommandons des kiosques d'accompagnement dans les communes, les bureaux de poste ou les chambres consulaires : un accompagnateur formé, un poste connecté, l'accès à la monnaie mobile et des tournées de proximité dans les zones enclavées. Nous recommandons aussi des solutions qui fonctionnent hors connexion.

Les usagers eux-mêmes nous y encouragent. Dans la consultation, le numérique n'arrive qu'en troisième position parmi les axes d'action, avec 41 %, derrière l'accompagnement et la protection de l'usager (48 %) et l'allègement des démarches (44 %). Une moitié des répondants souhaite faire ses démarches en ligne, mais 41 % disent que le canal leur importe peu pourvu que ce soit rapide et que le délai soit garanti. C'est aussi pour cela que, en 2027, nous prévoyons une collecte hors ligne, avec des relais locaux, pour entendre ceux qui n'ont pas Internet.

À quelle échéance les conclusions de cette étude seront-elles présentées et mises en oeuvre ? Peut-on s'attendre à des mesures concrètes et mesurables, notamment en matière de réduction des délais, des coûts et du nombre de pièces exigées pour obtenir les documents administratifs les plus courants ?

Johanna Randrianasolo: L'étude préliminaire sera remise au Premier ministre à la fin de novembre. Nous souhaitons qu'elle soit présentée en Conseil de Gouvernement en décembre. Nous nous sommes fixé douze objectifs réalisables avant le 31 décembre, qui ne demandent ni budget ni développement informatique. La mesure phare est la proposition d'une circulaire du Premier ministre qui indiquera un certain nombre de mesures concrètes à mettre en oeuvre immédiatement.

Andry Rabarisoa : Ensuite, l'étude approfondie : inventaire d'au moins cent procédures, consultations dans les régions d'avril à septembre, puis rapport final, projets de textes et plan de numérisation chiffré entre octobre et décembre 2027.

Sur le caractère mesurable, nous voulons être honnêtes. Nous ne promettrons pas en 2026 des chiffres de réduction des délais, parce qu'on ne mesure bien qu'après avoir fait l'inventaire. Pour 2027 en revanche, nous proposerons un tableau de bord public chaque trimestre, et un objectif précis : ramener le circuit d'indemnisation des expropriations de quarante-sept étapes à une vingtaine au plus, sous réserve de la validation juridique.

Cette étude est aussi celle des Malgaches. La plateforme de contributions reste ouverte jusqu'au 15 décembre, et nous invitons les usagers, les entreprises et les associations à y dire ce qui les bloque. Une simplification qui ne part pas de l'expérience des gens ne sert à rien.

Johanna Randrianasolo: J'ajoute pour terminer que nous ne voulons pas que cette réforme repose sur la seule bonne volonté de quelques-uns. Ce que nous proposons doit être inscrit dans des textes, publié, suivi et contrôlé. C'est ce qui fera la différence.