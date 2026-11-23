Morondava est restée éveillée dans la nuit de samedi à dimanche. Adultes, jeunes et même enfants ont passé une partie de la nuit dans la rue. Une rumeur a circulé selon laquelle il ne fallait pas rester couché chez soi, car des bêtes et des mauvais esprits viendraient s'en prendre aux habitants. Poussés par la peur, certains ont quitté leur lit pour attendre dehors, à 2 h, 3 h ou 4 h du matin.

Les autorités confirment qu'il s'agit d'une rumeur. Elles ont annoncé des mesures. « Les auteurs de fausses informations s'exposent à des sanctions. Certains ont déjà été identifiés et les recherches se poursuivent pour retrouver les autres », a déclaré le chef de région de Menabe, le lieutenant-colonel Philippe Aunezifort.

Il a appelé la population à la vigilance : « Avant de croire une information, mieux vaut en vérifier la fiabilité pour ne pas tomber dans le piège des rumeurs. »

Les fausses informations font souvent des victimes. Mais il est possible de les repérer. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), plusieurs signes doivent alerter, à savoir un titre excessivement sensationnel, une source inconnue et l'absence de preuves (données, déclarations officielles, photos ou éléments vérifiables).

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Il est également conseillé de vérifier la date, car une information ancienne peut être repartagée comme si elle était récente, et de recouper les sources plutôt que de se fier à une seule. L'organisme recommande aussi de se méfier des photos et des vidéos. « La présence d'une photo ou d'une vidéo ne garantit pas la véracité d'une information. Il peut s'agir d'une ancienne image ou d'une séquence filmée dans un autre endroit. »