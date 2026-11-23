Le TFA a remporté une victoire disputée face au Rosa Club d'Imerina. Une victoire récompensée par un boeuf comme trophée lors de la Journée des quartiers.

Le TFA a fait parler son expérience. Opposé au Rosa Club d'Imerina (RCI), récemment promu en Élite fédérale 1, le club a dû batailler jusqu'au bout pour s'imposer sur le score de 27-20 lors de la rencontre entrant dans le cadre de la Journée des quartiers, jouée dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka. Une victoire qui n'a pas été acquise sans difficulté face à une formation du Rosa Club particulièrement entreprenante et qui a affiché de belles dispositions en vue de son arrivée dans l'élite du rugby malgache.

La rencontre a rapidement pris du rythme. Après seulement trois minutes de jeu, le TFA a ouvert son compteur avec un premier essai transformé pour mener 7-0. Mais le RCI n'a pas tardé à réagir. Dès la cinquième minute, les joueurs d'Imerina ont inscrit un essai non transformé, réduisant l'écart à 5-7. Le TFA a ensuite bénéficié d'un essai de pénalité à la 16e minute pour creuser l'écart à 14-5.

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Loin de se laisser impressionner par son adversaire plus expérimenté, le Rosa Club a poursuivi ses offensives et a été récompensé par un deuxième essai à la 20e minute. Revenus à 12-14, les joueurs du RCI ont maintenu la pression jusqu'à la pause, avec un léger avantage en faveur du TFA.

Au retour des vestiaires, le TFA a progressivement repris le contrôle des opérations. Une pénalité à la 45e minute lui a permis de porter son avance à 17-12, avant un drop réussi quatre minutes plus tard pour creuser l'écart à 20-12. Le RCI a toutefois entretenu le suspense en inscrivant une pénalité à la 52e minute (15-20).

L'expérience fait la différence

Les deux formations se sont ensuite livrées à une bataille intense. Le TFA a fini par faire la différence à la 73e minute avec un nouvel essai, portant le score à 27-15. Mais le Rosa Club n'avait pas dit son dernier mot. Un nouvel essai inscrit à la 74e minute a ramené le score à 20-27. Malgré cette dernière réaction, le RCI n'a pas réussi à combler son retard. « Ce n'était pas un match facile. L'équipe d'en face a montré une opposition qui nous a rendu la tâche très difficile. Mais avec l'expérience de nos joueurs, nous avons su tuer le match dans le money-time et c'est ça l'essentiel », a expliqué Mamy Andriamaro, coach du TFA.

Du côté du Rosa Club, la défaite n'efface pas les motifs de satisfaction. Les prestations affichées par les joueurs, notamment leur vivacité, leur qualité de passe et leur engagement défensif, laissent entrevoir de belles perspectives pour la prochaine saison en Top 12. « La chance n'était pas de notre côté. Les joueurs ont tout donné et c'est un beau présage de ce que nous allons donner la saison prochaine en évoluant dans le Top 12 », a confié Tahiana Herizo Randrianarisoa, coach du Rosa Club.