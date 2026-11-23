Célébrée samedi 21 novembre à Andraharo, la Journée mondiale de l'enfance a rappelé l'écart entre les droits reconnus aux enfants et leurs conditions de vie. Malgré les dispositifs de protection en place, de nombreux enfants ne peuvent toujours pas exercer leurs droits. Les familles et les communautés ont, aux côtés des autorités, un rôle à jouer pour les faire respecter.

« Les dirigeants, les parents, les enfants et la société sont tous responsables de la protection des droits de l'enfant », souligne le chanteur Mirado Ravohitrarivo. Pour faire valoir leurs droits, les enfants doivent d'abord les connaître. L'application des mesures de protection passe aussi par l'implication des familles et la sensibilisation des communautés. Ces mesures doivent par ailleurs évoluer pour répondre aux nouvelles difficultés auxquelles les enfants sont confrontés.

Les conditions de vie pèsent également sur l'exercice de ces droits. Dans le Sud, la famine et les effets du changement climatique fragilisent les enfants et compromettent l'exercice de leurs droits fondamentaux. Pour Mirado Ravohitrarivo, qui rappelle que les enfants représentent l'avenir du pays, leur accompagnement et leur épanouissement exigent des efforts dès aujourd'hui.

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Les filles se heurtent à des obstacles particuliers. Nommée « Mpiaro ny Zon'ny zazavavy » (défenseure des droits des filles) par l'Unicef Madagascar, la slameuse Caylah entend faire entendre leur voix à travers ses textes. Elle défend leur droit à la protection, à l'éducation, à la santé et à être entendues. La poursuite de la scolarité et la liberté d'exprimer leurs opinions restent difficiles pour certaines d'entre elles, tandis que les mariages précoces continuent de compromettre leur avenir.

Le respect des droits de l'enfant se mesure au quotidien, notamment à la possibilité de poursui vre sa scolarité, de s'exprimer et de grandir à l'abri des pratiques qui entravent son épanouissement.