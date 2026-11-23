Grosse déception pour les amateurs de pétanque. Tendry Fitia Fanjamanovofifaliana, représentant de Madagascar, a été éliminé samedi dès la première phase des qualifications du tir de précision, lors de la 52e édition des championnats du monde à Khon Kaen, en Thaïlande. Avec 26 points à l'issue des cinq ateliers, il s'est classé 25e sur quarante concurrents. Il laisse ainsi échapper l'occasion de succéder au tenant du titre, Jean François Daniel Rakotondrainibe.

Le Malgache avait pourtant marqué 12 points à l'atelier de la boule seule et 9 au tir de la boule sautée. Il n'a ensuite inscrit que 2 points à l'atelier « entre deux » et 3 à celui de la boule derrière le but. Lors du dernier atelier, consacré au tir du bouchon, ses quatre tentatives ne lui ont rapporté aucun point.

Les représentants de l'Angleterre (48 points), de l'Algérie (48), de la Côte d'Ivoire (45) et du Japon (39) se sont qualifiés directement pour les quarts de finale. Les concurrents classés de la 5e à la 17e place ont disputé les repêchages pour les quatre places restantes. Le Thaïlandais Khamdee Ratchata a décroché le titre en battant l'Algérien Nabib Abdelhay en finale, 45 à 35.