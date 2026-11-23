Près de 60 000 personnes seraient atteintes de diabète à Madagascar, selon les données de l'Association malgache contre le diabète (Amadia). Un chiffre en hausse par rapport à 2019, où le nombre de personnes concernées était encore inférieur à 40 000. Cette évolution a été mise en lumière lors de la Journée mondiale du diabète, célébrée le 21 novembre 2026 sur le parvis d'Analakely, avec la participation du ministère de la Santé publique et de l'Amadia. Placée sous le thème « Prendre en charge le diabète à temps », cette rencontre a souligné les enjeux du dépistage et de la prise en charge précoce.

Estimée à près de 4 % de la population malgache, la proportion de personnes atteintes témoigne de l'ampleur de la maladie. Parmi les cas recensés par l'association figurent 560 enfants. Cette présence chez les plus jeunes rappelle que le diabète ne concerne pas uniquement les adultes. Elle pose également la question de la sensibilisation des familles et de l'accès au diagnostic dès les premiers signes.

L'augmentation du nombre de cas recensés souligne l'importance du dépistage. Identifier la maladie à temps permet d'engager un suivi médical adapté et de limiter les risques de complications. Pourtant, la sensibilisation ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'un accès effectif aux structures sanitaires. L'Amadia encourage ainsi les personnes présentant des facteurs de risque à se rapprocher des centres de santé pour effectuer un dépistage.

Au-delà de cette journée de sensibilisation, le défi reste celui de la prévention dans la durée. La connaissance de la maladie, le recours au dépistage et la régularité du suivi médical constituent des éléments essentiels pour améliorer sa prise en charge. Face à la progression des chiffres annoncés, la question est désormais de savoir comment renforcer ces démarches auprès de la population.

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