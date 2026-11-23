Jonathan Harivony Raharvel, boursier en Hongrie, a décroché trois médailles d'or samedi lors des championnats interuniversitaires à Tarosvary, en Hongrie. Le nageur, qui a participé aux Jeux olympiques de Paris, s'est imposé sur 50 m et 100 m brasse ainsi qu'en relais 4 x 100 m quatre nages.

« C'est toujours un plaisir de représenter mon université et de côtoyer des grands nageurs [...] Je suis reconnaissant de cette expérience et fier de mes résultats », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Début novembre, Jonathan Raharvel avait battu deux records de Madagascar. Sur 50 m brasse, il avait franchi la barre des 28 secondes en signant un chrono de 27 s 51. Il avait terminé sixième de la finale, à quatre dixièmes de seconde du podium.

« Un petit goût d'inachevé mais beaucoup de positif à retenir de cette compétition. On continue », avait-il commenté. Sur 100 m brasse, il avait établi le record national en 1 min 01 s 03.

Le nageur du Cosfa a également remporté cette saison le titre de champion d'Afrique du 50 m brasse, début mai en Algérie.