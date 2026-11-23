La cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte sur asphalte, baptisée « Slalom asphalte I-ndrana 643 by PAMF », se déroulera les 28 et 29 novembre au Centre de conférences international d'Ivato.

Le Tana Auto Club Sportif (Tac's) innove pour la finale du championnat. Sur le parking du Centre de conférences international (CCI) d'Ivato, les pilotes s'affronteront dans une course-poursuite avec deux points de départ, A et B, sur un circuit en boucle de 1,5 km balisé par des pneus. Sur cette même piste, le club organisera en marge du championnat une épreuve de motorkhana ouverte aux pilotes non licenciés au volant de véhicules de moins de 3,5 tonnes.

« Nous avions initialement prévu de l'organiser à Arivonimamo, mais, pour des raisons de proximité, cette manche se tiendra finalement à Ivato », explique Sanjy Rajaonarivelo, président du Tac's. Le championnat se jouera sur trois manches de deux départs chacune, une le samedi et deux le dimanche. Le classement de chaque pilote sera établi en additionnant son meilleur temps dans chacune des trois manches.

Alcootest obligatoire

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« Nous serons très stricts sur le respect des horaires, notamment sur l'heure de départ de chaque voiture, afin d'éviter les retards », souligne le président du club organisateur. Le motorkhana réunira vingt-six concurrents le samedi et vingt-six autres le dimanche. Trois catégories sont au programme : les véhicules à deux roues motrices à traction avant, ceux à propulsion et les véhicules à quatre roues motrices. En plus des quatre départs prévus, les participants pourront disputer une manche joker. « La catégorie espoir, réservée aux 14-18 ans, sera exceptionnellement autorisée cette fois, car le circuit est bien sécurisé », précise Sanjy Rajaonarivelo.

Les organisateurs exigeront des papiers du véhicule en règle. Les pilotes qui conduiront un véhicule dont ils ne sont pas propriétaires devront également présenter une autorisation écrite du propriétaire. Un alcootest sera obligatoire avant chaque départ.

Comme dans le championnat sur terre, le quintuple champion Juan Rakotojohary dispose d'une confortable avance au classement sur asphalte. Au volant de sa Clio Motul, il a totalisé 125 points en quatre manches, contre 68 pour son père et premier poursuivant, Tovonen Rakotojohary. Les cinq premiers de chaque catégorie seront récompensés.