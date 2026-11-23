L'Ajesaia a décroché trois trophées au Mauritius Youth Tournament, disputé les 14 et 15 novembre à Maurice. Les U13 ont remporté le tournoi dans leur catégorie, tandis que les U15 ont terminé deuxièmes. Le capitaine des U15, Rodrigo Notahiantsoa, a été élu meilleur joueur. Fondé il y a trente-trois ans, le club figure parmi les pionniers de la formation des jeunes footballeurs à Madagascar.

La Fédération malgache de football a reçu la délégation samedi. Intervenant par appel vidéo depuis le Nigeria, son président, Alfred Randriamanampisoa, a félicité le club et annoncé l'attribution de primes et de trente ballons de taille 4. Il a salué les efforts des dirigeants, des joueurs et des parents, et invité les autres écoles à s'inspirer du parcours de l'Ajesaia. Il a également appelé les anciens joueurs du club installés à l'étranger à collaborer avec leur ancien club et la fédération pour contribuer au développement du football malgache.

« Nous sommes reconnaissants de ce geste de la fédération », a déclaré Haingo Nathalie Andriantsoaniaina, directrice de l'école de football. Elle a réaffirmé l'ambition du club de faire briller Madagascar. Jasmina Ravelonarivo a, de son côté, plaidé pour une meilleure coopération en faveur du football, rappelant que la fédération avait déjà mis en place une académie et deux arènes dédiées aux jeunes.

Habituée aux compétitions internationales, notamment en France, en Chine et dans les îles voisines, l'Ajesaia se félicite d'avoir formé cinq Barea de la CAN 2019, cinq joueurs sélectionnés pour le CHAN et d'autres internationaux chez les U23 et les U15. Le club envisage de participer au Mondial U15, prévu en juillet 2027 à Paris, où plus d'une centaine d'équipes sont attendues.

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