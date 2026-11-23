Deux combats, une victoire. Alice Amoussatou Randrianjohany, de la Diaspora Malagasy Judo, a été éliminée samedi en huitièmes de finale des Mondiaux juniors de judo à Tachkent, en Ouzbékistan. La Malgache s'est inclinée face à la Néerlandaise Xanne Van Lijf au terme d'un combat où un shido a fait la différence.

Seule représentante malgache à ces Mondiaux, Alice Randrianjohany avait pourtant bien entamé la compétition chez les moins de 78 kg. En seizièmes de finale, menée d'un yuko par la championne d'Afrique, l'Égyptienne Jana Ibrahim, elle s'était imposée par ippon après 2 min 58 s de combat. La judokate, qui évolue au club de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, avait décroché le bronze aux championnats d'Afrique juniors à Casablanca, fin juillet.