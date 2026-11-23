Repris le 15 novembre après plusieurs mois d'interruption, les spectacles hebdomadaires de Hiragasy attirent de nouveau un public nombreux à Ampefiloha. Lors des grandes joutes, l'affluence dépasse la capacité du kianja Rochel Rasamimanana.

Hier, des spectateurs ont rejoint le kianja dès les premières heures de la matinée pour assister à la joute entre Sahondrafinina Zanany Fenoarivo et Rasamoelson Andohavary. Les deux troupes se sont affrontées à coups de chants, de discours et de scènes théâtrales, autant de formes d'expression propres à cet art populaire.

Pour Dadafara, de la troupe Sahondrafinina, la présence des jeunes dans le public témoigne de leur attachement au Hiragasy.

« Le Hiragasy est un art formidable. Ses chansons véhiculent des conseils, des enseignements et des valeurs. Beaucoup de jeunes l'apprécient et cela les encourage à renouer avec notre culture », confie Dadafara.

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La troupe renouvelle son répertoire avec des chansons inspirées de l'actualité.

Grande affluence

L'une invite à prendre du recul face aux événements, que chacun peut interpréter différemment. Une autre encourage à profiter des bons moments sans négliger ses responsabilités. « Peu importe ce que l'on fait, il y aura toujours des critiques. Chacun a sa manière de voir les choses. Le Hiragasy permet aussi de transmettre de bonnes idées et d'apprendre à vivre », poursuit Dadafara.

Le kianja Rochel Rasamimanana, d'une capacité d'environ 700 places, reçoit parfois plus de 1 000 spectateurs lors des grandes joutes. Face à cette affluence, Dadafara souhaite que les spectacles se tiennent dans un lieu plus vaste, mieux adapté à l'accueil du public.

Interrompues en juin, les joutes hebdomadaires se poursuivront jusqu'en décembre.