Dakar accueille, les 23 et 24 novembre 2026, la Conférence des jeunes journalistes africains, consacrée à la formation initiale et continue. Pendant deux jours, les échanges porteront sur l'évolution des pratiques journalistiques, le renforcement des compétences et les défis auxquels sont confrontés les professionnels de l'information sur le continent.

La capitale sénégalaise réunit, les 23 et 24 novembre, de jeunes professionnels des médias africains autour d'une question centrale : comment adapter la formation des journalistes aux profondes transformations du secteur de l'information ?

À l'heure où le numérique bouleverse les modes de production, de diffusion et de consommation de l'information, la nécessité de renforcer les compétences des journalistes s'impose comme un enjeu majeur pour l'avenir des médias africains.

Placée sous le thème de la formation initiale et continue, cette conférence entend favoriser le dialogue entre les acteurs du secteur, encourager le partage d'expériences et explorer de nouvelles approches pour accompagner les mutations du métier.

La formation au cœur des transformations du journalisme

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L'évolution rapide des technologies, la multiplication des plateformes numériques et les nouvelles habitudes des publics redéfinissent progressivement les exigences du métier de journaliste.

Dans ce contexte, la formation ne se limite plus à l'acquisition des fondamentaux professionnels. Elle doit également permettre aux journalistes de développer leur capacité d'adaptation, de maîtriser de nouveaux outils et de répondre aux exigences de rigueur et de fiabilité de l'information.

Les échanges prévus durant ces deux journées offriront aux participants l'occasion de confronter leurs expériences, de partager leurs pratiques et de réfléchir aux moyens de renforcer durablement leurs compétences.



Vers une coopération accrue entre jeunes journalistes africains

Au-delà des enjeux de formation, la rencontre ambitionne de favoriser la création de passerelles entre les jeunes professionnels des médias issus de différents pays africains.

Le développement de collaborations transfrontalières, le partage de connaissances et la circulation des expériences constituent autant de pistes pour accompagner l'émergence d'une nouvelle génération de journalistes mieux préparés aux réalités du secteur.

La cérémonie officielle d'ouverture est prévue ce lundi 23 novembre au Musée des Civilisations noires de Dakar.

En accueillant cette conférence, la capitale sénégalaise offre un cadre de réflexion collective sur l'avenir du journalisme africain, dans un environnement où la qualité de l'information, l'adaptation technologique et le renouvellement des compétences constituent des enjeux déterminants.