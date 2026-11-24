revue de presse

Tanzanie : Six hôtels ravagés par un incendie à Zanzibar

Un incendie déclenché en milieu d'après-midi au Makofi Hotel, sur la plage de Nungwi Beach, à l'extrémité nord de Zanzibar, a ravagé six hôtels, quatre restaurants et environ 40 boutiques avant d'être maîtrisé en trois heures par les pompiers de trois casernes.

Portées par de forts vents et favorisées par les toits de chaume, les flammes ont recouvert le littoral d'une épaisse fumée noire et provoqué la fuite de touristes et de riverains le long du rivage, comme en témoignent des vidéos amateurs diffusées après le sinistre.

Selon les autorités, plusieurs membres du personnel hôtelier ont été blessés, mais l'ensemble des 183 touristes a pu être évacué sain et sauf et relogé gratuitement dans plus de 20 établissements à Mchangani et Matemwe. (Source africanews)

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Madagascar : Mandats d'arrêt requis contre l'ancien président Rajoelina et son ex-Premier ministre dans l'affaire Boeing

À Madagascar, l'ancien président Andry Rajoelina est rattrapé par l'affaire des Boeing envoyés en Iran.

Le parquet anticorruption demande la délivrance de mandats d'arrêt contre lui et son ancien Premier ministre, Christian Ntsay, notamment pour financement du terrorisme.

Les deux hommes ont fuient le pays en octobre 2025.

En juillet 2025, c'est Andry Rajoelina lui-même qui annonce les premières arrestations. Cinq Boeing 777, immatriculés provisoirement à Madagascar, viennent d'être retrouvés en Iran. (Source RFI)

Centrafrique : A Sam-Ouandja, l'hôpital général transformé en hôtel payant, une vieille malade abandonnée dans ses excréments jusqu'à sa mort

À Sam-Ouandja, dans la Haute-Kotto, une enquête du CNC révèle des pratiques de facturation contestées et de graves négligences envers les malades.

L'hôpital de Sam-Ouandja, dans la préfecture de la Haute-Kotto, fait l'objet de graves témoignages recueillis par la rédaction du CNC.

Un bâtiment construit grâce au financement du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) est désormais soumis à une tarification journalière imposée aux patients hospitalisés.

Plus grave encore, une femme âgée est morte dans des conditions particulièrement troublantes, après avoir été abandonnée sur son lit, sans assistance suffisante, selon les informations recueillies au cours de notre enquête. ( Source corbeau news)

Zambie : Le principal opposant accusé d'avoir cherché à renverser le gouvernement

Le chef de l'opposition zambienne Brian Mundubile, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 13 août et détenu depuis près de trois mois, a été formellement inculpé de trahison lundi, accusé d'avoir voulu renverser le gouvernement, lors d'une audience à Lusaka.

M. Mundubile, qui a recueilli près de 38% des suffrages, avait revendiqué la victoire le lendemain du scrutin, face au président sortant Hakainde Hichilema, finalement déclaré vainqueur d'une élection particulièrement chaotique. ( Source TV5 Monde Info)

RDC : Les exportations de cobalt à nouveau suspendues à partir du 30 novembre

Le régulateur congolais veut enrayer la chute des cours du métal utilisé dans les batteries. La mesure concernera aussi bien les mines industrielles que les exploitations artisanales.

La République démocratique du Congo (RDC), premier producteur mondial de cobalt, suspendra l'ensemble de ses exportations de ce métal à compter du 30 novembre, a annoncé lundi 23 novembre l'Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques (ARECOMS).

La mesure vise à réduire l'excédent de cobalt sur le marché mondial, dans un contexte de ralentissement de la consommation et d'accumulation des stocks. (Source benin web tv)

Burkina Faso : RSF dénonce de nouvelles mesures contre des journalistes et un média indépendant

L'ONG Reporters sans Frontières (RSF) a dénoncé ce lundi une "nouvelle escalade répressive" au Burkina Faso, où les militaires au pouvoir ont récemment émis des mandats d'arrêt contre des journalistes et interdit la publication d'un média d'investigation.

Mi-novembre, les autorités ont émis des mandats d'arrêt contre plusieurs personnalités, dont des journalistes en exil, pour des faits présumés de "terrorisme". Elles ont également interdit la publication et bloqué le site de " Courrier Confidentiel " , après plusieurs mois de menaces contre son directeur de publication, selon ce média d'investigation en ligne.

"En quelques jours, les autorités burkinabè ont franchi un nouveau cap dans la répression de la liberté de la presse. Mandats d'arrêt contre des

Journalistes, qui ont déjà été contraints à l'exil loin des leurs, procédures judiciaires visant des médias et interdictions de publication : aucune voix indépendante ne semble désormais à l'abri", a déploré lundi Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne pour RSF. (Source africaradio)

Mauritanie : Une nouvelle mine de 230 millions $ pour diversifier la production d'or

En Mauritanie, l'or figure, aux côtés du minerai de fer, parmi les principaux piliers du secteur minier, tant pour les recettes d'exportation que pour les revenus publics. La production aurifère reste toutefois largement dominée par le groupe canadien Kinross, qui exploite la mine de Tasiast.

La Mauritanie a inauguré, lundi 23 novembre, le projet aurifère de Ghabou développé par la société chinoise Shunda Mining pour un investissement initial de 230 millions USD. Présidée par le chef de l'État, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la cérémonie marque une nouvelle étape dans les efforts du pays pour diversifier sa production, encore dépendante de la mine Tasiast, exploitée par le groupe canadien Kinross Gold. (Source agenceecofin)

Mali–Égypte : Le Caire souhaite relancer la commission mixte de coopération

L'Égypte souhaite réunir prochainement la commission mixte de coopération avec le Mali afin de développer les échanges commerciaux, les investissements et la participation des entreprises égyptiennes aux projets de développement maliens, selon une annonce faite dimanche 22 novembre 2026 à Assouan.

Cette volonté a été exprimée par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, lors d'un entretien avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, en marge de la sixième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables, organisé les 21 et 22 novembre dans le sud de l'Égypte. ( Source apanews)

Tchad : Le budget 2027 grimpe à 3 002 milliards FCFA, porté par le pétrole et les investissements publics

N'Djamena compte notamment mobiliser 153 milliards FCFA auprès du FMI et près de 150 milliards de prêts destinés aux projets.

L'Etat tchadien prévoit de mobiliser 3 065 milliards de FCFA de recettes budgétaires en 2027, contre 2 275 milliards en 2026, soit une augmentation de près de 35%. Les dépenses devraient, elles, progresser de 19% pour atteindre 3 002 milliards contre 2 531,5 milliards en un an plus tôt.

Présenté le 23 novembre à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances repose sur une croissance économique attendue à 7,3% contre 6% en 2026. Le gouvernement table également sur un cours de Brent à 80 dollars de baril et un taux de change de 600 FCFA pour un dollar, contre respectivement 65 dollars et 550 FCFA dans les prévisions de 2026. ( Source Eco Matin)

Secteur financier au Bénin, 1er semestre 2026: Neuf banques affichent un taux débiteur maximum de 14 %

Les conditions de banque publiées par la Bceao font apparaître des écarts entre les banques béninoises comme entre les places financières de l'Umoa au premier semestre 2026. Au Bénin, les taux de base bancaire varient de 6,13 % à 9,50 %, tandis que neuf des quatorze banques recensées déclarent un taux débiteur maximum de 14 %.

Les barèmes bancaires présentent des différences entre les établissements de crédit de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa). Au Bénin, les taux de base bancaire déclarés Au premier semestre 2026 s'établissent de 6,13 % à 9,50 %, soit un écart de 3,37 points de pourcentage.

Les données publiées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) révèlent également une concentration des taux débiteurs maximums à 14 % dans plusieurs établissements. ( Source La nation )