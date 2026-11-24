À Madagascar, l'ancien président Andry Rajoelina est rattrapé par l'affaire des Boeing envoyés en Iran. Le parquet anticorruption demande la délivrance de mandats d'arrêt contre lui et son ancien Premier ministre, Christian Ntsay, notamment pour financement du terrorisme. Les deux hommes ont fui le pays en octobre 2025.

En juillet 2025, c'est Andry Rajoelina lui-même qui annonce les premières arrestations. Cinq Boeing 777, immatriculés provisoirement à Madagascar, viennent d'être retrouvés en Iran.

Son Premier ministre, Christian Ntsay, assure alors que ni lui ni le président n'étaient informés. Seize mois plus tard, les deux hommes, chassés du pouvoir entre-temps, sont poursuivis pour financement du terrorisme. Le parquet demande leur arrestation.

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Deux dossiers judiciaires

L'affaire compte désormais deux dossiers. Le premier porte sur l'opération elle-même : l'immatriculation des avions et leur envoi illégal vers l'Iran. Il vise 32 prévenus malgaches, iraniens et indiens. Jugé début novembre, ce dossier sera examiné en appel le 27 novembre.

Le second est né d'une nouvelle plainte de l'Aviation civile, en octobre. Il vise ces mêmes 32 prévenus et en ajoute treize, dont l'ancien président et son Premier ministre. Il est cette fois question de financement du terrorisme et de fourniture d'armes de guerre. Selon le parquet, la compagnie iranienne qui a récupéré les avions fait en effet partie d'un réseau terroriste.

Onze suspects sont en détention provisoire. Les mandats d'arrêt doivent encore être délivrés par un juge.

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