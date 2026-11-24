Au Nigeria, le secteur du riz est en perte de vitesse. Selon la presse locale, 90 des 260 rizeries (usines de transformation du riz) ont cessé leurs activités, des données qui recoupent les importations de riz en forte hausse ces dernières années. Un coup dur pour les autorités qui souhaitaient atteindre l'autosuffisance cette année.

Parmi les causes de ce repli figurent l'augmentation des coûts de production due notamment aux prix des engrais - en forte hausse - mais également du diesel dont dépendent les transformateurs.

S'ajoute à cela la fin de programmes tels que l'Anchor Borrowers' Programme qui permettait aux petits producteurs d'assurer les débouchés de leur production ou encore d'obtenir des prêts à taux préférentiels.

Alors que le prix du riz local augmente, le riz importé, lui, est très compétitif et les acteurs du secteur témoignent, cette année, d'une augmentation importante des importations, ce que confirment les chiffres, à savoir 2,1 millions de tonnes importées en 2023, contre plus de 3,6 millions de tonnes en 2026.

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Le manque de rentabilité de la production de riz se répercute donc dans les choix des producteurs. Ils délaissent le riz pour se tourner vers le sorgho et le sésame, par exemple. Les rizeries tournent donc largement en dessous de leurs capacités.

Dans son dernier rapport, l'AFEX - la bourse de matières premières agricoles au Nigeria - estime que la production de riz pourrait s'effondrer de près de 2 millions de tonnes sur la prochaine campagne de commercialisation.

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