Au Sénégal, ce mardi 24 novembre marque le deuxième jour de la grève du pain, prévue jusqu'à mercredi inclus. Les boulangers du pays ont été appelés à arrêter leur production par trois des quatre syndicats patronaux du secteur. Selon ces derniers, 35 % des boulangeries ont fermé leurs portes lundi en moyenne à travers le pays, un taux qui avoisine les 40 % dans la région de Dakar. Les professionnels dénoncent une explosion de leurs charges et réclament l'augmentation du prix de la baguette de 190 grammes, fixé par l'État.

Dans les rues de Dakar, certains habitants ont trouvé lundi les rideaux de leurs boulangeries habituelles fermés. Les professionnels du secteur dénoncent une explosion des charges à supporter, notamment du prix de la farine et de l'électricité. Même si, dans cette boulangerie de la Cité Keur Gorgui, les fours ont continué de tourner, son propriétaire décrit lui aussi une situation intenable.

« La situation des boulangers au Sénégal est très difficile. En fait, on ne s'en sort pas. On ne gagne presque pas d'argent sur une baguette vendue et nos charges sont trop lourdes, la farine trop chère, l'électricité aussi. C'est plus possible. »

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Le gouvernement refuse d'augmenter le prix du pain

Dans un communiqué publié lundi, le ministre de l'Industrie et du Commerce a campé sur son refus d'augmenter le prix du pain, de 150 francs CFA (23 centimes d'euro) aujourd'hui à 210 francs CFA (32 centimes d'euro). C'est la principale revendication des syndicats. Une proposition « inacceptable », répondent les autorités, au vu d'un contexte économique déjà difficile pour les ménages.

Pour Souleymane Seck, membre de l'Intersyndicale de la boulangerie du Sénégal, à l'origine du mot d'ordre, le ministre n'a pas pris en considération les revendications des boulangers lors d'une rencontre organisée il y a dix jours avec les syndicats.

Il parle d'un produit social. C'est à l'État de financer le produit social, c'est pas aux boulangers. On n'a pas assez de marges bénéficiaires, là, pour pouvoir financer tout ça. Vous ne pouvez rien faire pour nous. OK, d'accord, on va, on va au clash. On le souhaite pas, hein ? Parce que vraiment, nous sommes tous les jours en face des populations. Néanmoins, les boulangers, on ne peut plus continuer comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on perd de l'argent.

00:50 Souleymane Seck, membre de l'Intersyndicale de la boulangerie du Sénégal

Pauline Le Troquier Les syndicats promettent une mobilisation plus large ce mardi à travers tout le pays. La grève est prévue jusqu'à mercredi, mais l'Intersyndicale annonce que le mot d'ordre sera renouvelé en l'absence de solutions proposées par les autorités.

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