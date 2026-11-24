Au Maroc, le ministre chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, a remis, le week-end dernier, aux entreprises marocaines le « mode d'emploi » pour profiter du régime de droits de douanes à 0 % appliqué par la Chine sur les exportations africaines, une mesure officialisée au mois de mai dernier par Pékin.

Même si le royaume chérifien ne fait pas partie des partenaires économiques majeurs de la Chine sur le continent africain, les échanges entre les deux pays sont, certes, en nette progression ces dernières années, mais également très déséquilibrés.

« Les exportateurs marocains sont invités à saisir cette opportunité pour adresser le marché chinois marqué par une demande importante et diversifiée », peut-on lire dans une circulaire transmise aux entreprises marocaines par le ministre du Commerce extérieur.

Très peu de contraintes sont édictées pour être exemptées des droits de douane chinois, si ce n'est respecter ce taux de 40 %, soit la teneur minimale en valeur régionale - la TVR - qui correspond à la part de matières locales dans l'élaboration d'un produit.

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« C'est une opportunité importante », estime Driss Effina, économiste marocain, avant d'ajouter qu'« il y a quelques créneaux compétitifs pour le Maroc comme le phosphate et ses dérivés. »

Pour autant, « le Maroc n'y gagnera pas grand-chose, étant donné les produits que le pays peut exporter. Cela peut réduire un peu, mais ne comblera pas le déficit commercial colossal qui existe entre les deux pays », précise l'économiste.

En effet, même si les échanges commerciaux entre Pékin et Rabat ont atteint, pour la première fois, 10 milliards de dollars en 2025, les importations chinoises restent encore très largement majoritaires, ayant aussi augmenté en 2025.

Selon Driss Effina, « ces exonérations ne suffiront pas, il faudra des quotas d'importations », indispensables pour équilibrer les échanges.

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